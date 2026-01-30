Tennis, immenso Alcaraz: vince la 'maratona' con Zverev e vola in finale

"Bisogna crederci sempre, è stato uno dei match più duri, direi il più duro. Ci ho messo il cuore, sapevo che dovevo lottare fino all'ultima palla e sapevo che il problema dei crampi poteva passare". Carlos Alcaraz, stremato ma felice dopo la semifinale fiume con Sasha Zverev, ha commentato così la sua vittoria: "Sono orgoglioso di quello che ho fatto - ha detto lo spagnolo per la prima volta in finale agli Australian Open. "E' un traguardo giocare la finale a Melbourne la inseguivo da tanto tempo e lottare per il titolo che è l'obiettivo di queste due settimane qui". Alcaraz ha poi ringraziato i tifosi: "Mi avete riportato in vita, incoraggiato: ora devo recuperare il più possibile".