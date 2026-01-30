AUSTRALIAN OPEN

Tennis, immenso Alcaraz: vince la 'maratona' con Zverev e vola in finale

Sfida epica durata quasi cinque ore e mezza: lo spagnolo va avanti, viene recuperato ma passa al quinto set

30 Gen 2026 - 10:42
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 dopo che avanti di due set si era fatto rimontare dal tedesco in una maratona durata cinque ore e mezza. Alcaraz ha accusato problemi muscolari al terzo set, il medical time che gli è stato concesso ha scatenato l'ira del tedesco.

"Bisogna crederci sempre, è stato uno dei match più duri, direi il più duro. Ci ho messo il cuore, sapevo che dovevo lottare fino all'ultima palla e sapevo che il problema dei crampi poteva passare". Carlos Alcaraz, stremato ma felice dopo la semifinale fiume con Sasha Zverev, ha commentato così la sua vittoria: "Sono orgoglioso di quello che ho fatto - ha detto lo spagnolo per la prima volta in finale agli Australian Open. "E' un traguardo giocare la finale a Melbourne la inseguivo da tanto tempo e lottare per il titolo che è l'obiettivo di queste due settimane qui". Alcaraz ha poi ringraziato i tifosi: "Mi avete riportato in vita, incoraggiato: ora devo recuperare il più possibile".

australian open
tennis
alcaraz
zverev

Ultimi video

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan

I più visti di Tennis

DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

Dramma Musetti: va avanti 2-0 con Djokovic, ma poi è costretto al ritiro

La delusione di Musetti: "Stavo giocando il miglior tennis della mia vita, uscire così è doloroso"

Sinner: "Molto difficile giocare contro Shelton. Djokovic? Dovrò essere al meglio"

Sinner e Musetti

Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic, orari e programma: ma occhio al termometro

Sinner in semifinale agli Australian Open: battuto Shelton in tre set, ora Djokovic

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:02
Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora
11:01
Audi: svolta plug-in per le sportive
10:59
Alcaraz chiama il medico per i crampi, Zverev si infuria e tira in mezzo anche Sinner: "Stro**ate, li state proteggendo"
10:56
Il Fenerbahce fra Lookman e Nkunku, il Milan spera nell'assist per anticipare il colpo Mateta
10:55
LEGO Icons Ferrari F2004 Michael Schumacher: celebrazione di una leggenda, anzi due