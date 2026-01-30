Tennis, immenso Alcaraz: vince la 'maratona' con Zverev e vola in finale

© Getty Images
Sfida epica durata quasi cinque ore e mezza: lo spagnolo va avanti, viene recuperato ma passa al quinto set
Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 dopo che avanti di due set si era fatto rimontare dal tedesco in una maratona durata cinque ore e mezza. Alcaraz ha accusato problemi muscolari al terzo set, il medical time che gli è stato concesso ha scatenato l'ira del tedesco.
"Bisogna crederci sempre, è stato uno dei match più duri, direi il più duro. Ci ho messo il cuore, sapevo che dovevo lottare fino all'ultima palla e sapevo che il problema dei crampi poteva passare". Carlos Alcaraz, stremato ma felice dopo la semifinale fiume con Sasha Zverev, ha commentato così la sua vittoria: "Sono orgoglioso di quello che ho fatto - ha detto lo spagnolo per la prima volta in finale agli Australian Open. "E' un traguardo giocare la finale a Melbourne la inseguivo da tanto tempo e lottare per il titolo che è l'obiettivo di queste due settimane qui". Alcaraz ha poi ringraziato i tifosi: "Mi avete riportato in vita, incoraggiato: ora devo recuperare il più possibile".