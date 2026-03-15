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Sinner vola in finale a Indian Wells: "Medvedev è al top. La schiena? Vi spiego"

Jannik Sinner batte Zverev e prenota la finale contro Medvedev a Indian Wells. Le parole del numero 2 del mondo sul mal di schiena

15 Mar 2026 - 10:29
Jannik Sinner a Indian Wells © italyphotopress

Jannik Sinner a Indian Wells © italyphotopress

Soddisfatto ma concentrato, Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells contro Alexander Zverev. Il numero due del mondo mostra lucidità e consapevolezza: davanti a lui c'è una grande occasione, la finale contro Daniil Medvedev, avversario in forma e capace di spingere forte con il servizio e colpi profondi.

Sinner racconta le sue condizioni fisiche: "Avevo un leggero problema alla schiena prima della partita, ma il servizio mi ha dato fiducia fin dall'inizio. Sono riuscito a rimanere calmo e a variare il gioco di risposta. Il caldo non mi influenza più come prima, abbiamo lavorato proprio per questo".

Il giovane azzurro analizza anche gli aspetti tecnici: "Con le palle nuove il campo è molto veloce, con quelle usate rallenta parecchio. Bisogna essere precisi nel posizionamento per trovare il ritmo giusto".

Guardando alla finale contro Medvedev, Sinner commenta: "È tornato a giocare ad altissimi livelli, serve con potenza, risponde brillantemente e gioca profondo. Sta cercando di essere aggressivo e mettere pressione. È passato tempo dall'ultima volta che ci siamo affrontati, vedremo cosa succederà". 

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