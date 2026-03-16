Classifica ATP, corsa al numero uno: Sinner accorcia su Alcaraz, il piano per il sorpasso

Sinner, grazie al successo in California, ha ottenuto una buona iniezione di punti: non avendo giocato lo scorso anno (stava scontando la squalifica per il caso Clostebol) non aveva punti da difendere e ha beneficiato di un +1000 pieno. Alcaraz ha confermato la semi della passata stagione e quindi la sua classifica rimarrà invariata. Prima di tornare in Europa con l'inizio della stagione sulla terra rossa, Sinner avrà la possibilità di rosicchiare qualche punticino già da settimana prossima nel Master1000 di Miami: anche in questo caso Jannik non avrà punti da difendere e un altro successo garantirebbe un altro balzo in avanti di 1000 punti. Lo spagnolo però, in questo caso avrà poco da difendere: soltanto un primo turno.