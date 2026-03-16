TENNIS

Classifica ATP, corsa al numero uno: Sinner accorcia su Alcaraz, il piano per il sorpasso

L'azzurro con il successo a Indian Wells riapre la caccia a Carlitos: i punti sono tanti ma le occasioni per accorciare non mancheranno

16 Mar 2026 - 07:47
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Jannik Sinner torna a vincere: l'altoatesino ha trionfato per la prima volta in carriera nel Master1000 di Indian Wells. Un successo che non solo gli restituisce fiducia dopo la delusione degli Australian Open ma che lo rilancia nella corsa per sfilare lo scettro di numero 1 al mondo dalle mani di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha ancora un buon margine in classifica: 2500 punti non sono pochi (lo spagnolo guida con 13.550, Jannik insegue a 11.400) ma Carlitos ora vede di nuovo una macchia rossa nello specchietto retrovisore.

Occasione Indian Wells

 Sinner, grazie al successo in California, ha ottenuto una buona iniezione di punti: non avendo giocato lo scorso anno (stava scontando la squalifica per il caso Clostebol) non aveva punti da difendere e ha beneficiato di un +1000 pieno. Alcaraz ha confermato la semi della passata stagione e quindi la sua classifica rimarrà invariata. Prima di tornare in Europa con l'inizio della stagione sulla terra rossa, Sinner avrà la possibilità di rosicchiare qualche punticino già da settimana prossima nel Master1000 di Miami: anche in questo caso Jannik non avrà punti da difendere e un altro successo garantirebbe un altro balzo in avanti di 1000 punti. Lo spagnolo però, in questo caso avrà poco da difendere: soltanto un primo turno. 

Barcellona e Montecarlo nel mirino

 La stessa occasione di Indian Wells Sinner ce l'avrà all'inizio della stagione sul rosso. L'azzurro infatti l'anno scorso ha saltato per squalifica sia il 1000 di Montecarlo che il 500 di Barcellona, dove Alcaraz dovrà difendere rispettivamente la vittoria del torneo e una finale. Il sorpasso, dunque, potrebbe arrivare verso metà stagione, tra il Roland Garros e Wimbledon. Da Roma anche Jannik avrà tanti punti da difendere, ma il successo a Indian Wells fa guardare al futuro con fiducia: Sinner è tornato. Alcaraz avvisato. 

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