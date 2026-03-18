Tennis, Binaghi: "Lavoriamo per portare le Finals di BJK Cup in Italia"

18 Mar 2026 - 12:52

"Finali BJK Cup a Roma dal 2028? Stiamo pensando a tutto, perché ci offrono di tutto in questo momento. E' possibile che torni anche la Next Gen in Italia per un anno. Ma per quanto riguarda la BJK Cup ne abbiamo parlato con il ministro, lavoreremo su questo e per portarle in Italia. Intanto per questo e il prossimo anno saranno in Cina". Così Angelo Binaghi presidente della FITP, durante la presentazione della tappa di qualificazione della BJK Cup che l'Italia giocherà contro il Giappone il 10 e 11 aprile a Velletri. "Il ministro Abodi che è sensibile alla parità di opportunità per entrambi i generi, da quando abbiamo preso la Davis, ci ha detto che ambirebbe anche ad avere la BJK Cup - ha aggiunto -. Lavoreremo su questo ma prima dobbiamo vincere a Velletri".

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