TENNIS

Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells

Jannik doma il tedesco in due set: ora il vincente della sfida tra Alcaraz e Medvedev

14 Mar 2026 - 23:26
© Getty Images

© Getty Images

Un inarrestabile Jannik Sinner si prende l'unica finale nei Masters 1000 che mancava nel suo curriculum, e domani competerà per il titolo nel torneo di Indian Wells. L'altoatesino è semplicemente perfetto contro Zverev, che oppone una reale resistenza solo nei primissimi game dei due set, per poi cedere alla forza e alla condizione fisica dell'avversario. Sinner vince in 1h22', col punteggio di 6-2, 6-4: ora Alcaraz o Medvedev.

Non c'è storia nel confronto diretto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, che si conclude con la 6a vittoria consecutiva del tennista azzurro. Jannik conquista la finale nel torneo di Indian Wells, dopo un match dominato: 6-2, 6-4 in 1h22' di gioco. I primissimi game della sfida sono equilibrati, con Zverev potentissimo al servizio e Sinner che risponde colpo su colpo. Inevitabile dunque il 2-2 dopo il quarto gioco, che precede il primo break: Jannik riesce a strappare il turno di battuta al rivale e portarsi sul 3-2, dando la svolta al match. Zverev infatti accusa il colpo e diventa inarrestabile, sommando errori su errori: è fuga per l'altoatesino, che chiude il set sul 6-2 in 31' di gioco.

Cinque game vinti di fila per Sinner, ma nel secondo set si presenta un Sasha Zverev nuovamente agguerrito. Il tedesco ottiene tredici punti su tredici con la prima di servizio nei suoi primi tre turni di battuta, portandosi regolarmente in vantaggio. Sinner risponde ed evita il break per un soffio, riprendendosi il 3-3 ai vantaggi. Il rivale va dunque nuovamente in tilt, subendo agevolmente il 5-3, poi reagisce sul proprio servizio ed evita il ko immediato. Sinner comunque serve per chiudere il match, riuscendoci al primo colpo: è 6-2, 6-4 per l'azzurro in 1h22' di gioco. Conquistata, dunque, anche l'unica finale di un Masters 1000 che era sfuggita a Sinner: domani competerà per il titolo a Indian Wells.

"Un grande risultato"

 "Un grande risultato, la prima volta qui in finale per me è importante, sono estremamente contento di aver fatto meglio questo torneo questa settimana. Era il torneo di cui ho avuto piu' nostalgia lo scorso anno". Parola di Jannik Sinner subito dopo aver conquistato la finale a Indian Wells a spese del tedesco n.4 Zverev. "La performance è stata ottima - aggiunge l'altoatesino n.2 del mondo - la prossima partita sarà dura. Era una partita che avevo desiderio di giocare così e ci sono riuscito".

sinner
indian wells
zverev

Ultimi video

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

I più visti di Tennis

MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

Sinner travolge Tien e vola in semifinale a Indian Wells: ora la sfida con Zverev

Un Sinner mai visto: litiga con due spettatori che disturbano lo scambio

Darderi raggiunge i suoi "fratelli": quattro italiani in top20, mai così tanti

Sinner vince la battaglia con Fonseca e vola ai quarti di Indian Wells: "Usata l'aggressività"

Carlos Alcaraz a Indian Wells 2026

Alcaraz sbotta in conferenza: "Contro di me sono tutti Federer!"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:57
Italbaseball da sogno! Gli azzurri battono anche Portorico e fanno la storia: è semifinale
00:07
Spalletti: "La squadra ha fatto veramente bene, soddisfatto di Boga"
23:38
Rugby: la Francia vince il 6 Nazioni, battuta l'Inghilterra
23:29
Valverde segna ancora, il Real torna a -1 dal Barcellona
23:26
Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells