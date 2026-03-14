Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells
Jannik doma il tedesco in due set: ora il vincente della sfida tra Alcaraz e Medvedev
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Un inarrestabile Jannik Sinner si prende l'unica finale nei Masters 1000 che mancava nel suo curriculum, e domani competerà per il titolo nel torneo di Indian Wells. L'altoatesino è semplicemente perfetto contro Zverev, che oppone una reale resistenza solo nei primissimi game dei due set, per poi cedere alla forza e alla condizione fisica dell'avversario. Sinner vince in 1h22', col punteggio di 6-2, 6-4: ora Alcaraz o Medvedev.
Non c'è storia nel confronto diretto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, che si conclude con la 6a vittoria consecutiva del tennista azzurro. Jannik conquista la finale nel torneo di Indian Wells, dopo un match dominato: 6-2, 6-4 in 1h22' di gioco. I primissimi game della sfida sono equilibrati, con Zverev potentissimo al servizio e Sinner che risponde colpo su colpo. Inevitabile dunque il 2-2 dopo il quarto gioco, che precede il primo break: Jannik riesce a strappare il turno di battuta al rivale e portarsi sul 3-2, dando la svolta al match. Zverev infatti accusa il colpo e diventa inarrestabile, sommando errori su errori: è fuga per l'altoatesino, che chiude il set sul 6-2 in 31' di gioco.
Cinque game vinti di fila per Sinner, ma nel secondo set si presenta un Sasha Zverev nuovamente agguerrito. Il tedesco ottiene tredici punti su tredici con la prima di servizio nei suoi primi tre turni di battuta, portandosi regolarmente in vantaggio. Sinner risponde ed evita il break per un soffio, riprendendosi il 3-3 ai vantaggi. Il rivale va dunque nuovamente in tilt, subendo agevolmente il 5-3, poi reagisce sul proprio servizio ed evita il ko immediato. Sinner comunque serve per chiudere il match, riuscendoci al primo colpo: è 6-2, 6-4 per l'azzurro in 1h22' di gioco. Conquistata, dunque, anche l'unica finale di un Masters 1000 che era sfuggita a Sinner: domani competerà per il titolo a Indian Wells.
"Un grande risultato"
"Un grande risultato, la prima volta qui in finale per me è importante, sono estremamente contento di aver fatto meglio questo torneo questa settimana. Era il torneo di cui ho avuto piu' nostalgia lo scorso anno". Parola di Jannik Sinner subito dopo aver conquistato la finale a Indian Wells a spese del tedesco n.4 Zverev. "La performance è stata ottima - aggiunge l'altoatesino n.2 del mondo - la prossima partita sarà dura. Era una partita che avevo desiderio di giocare così e ci sono riuscito".