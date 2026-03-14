Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells

"Un grande risultato, la prima volta qui in finale per me è importante, sono estremamente contento di aver fatto meglio questo torneo questa settimana. Era il torneo di cui ho avuto piu' nostalgia lo scorso anno". Parola di Jannik Sinner subito dopo aver conquistato la finale a Indian Wells a spese del tedesco n.4 Zverev. "La performance è stata ottima - aggiunge l'altoatesino n.2 del mondo - la prossima partita sarà dura. Era una partita che avevo desiderio di giocare così e ci sono riuscito".