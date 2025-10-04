Tennis, Zverev attacca: "Vogliono sempre Alcaraz e Sinner in finale"

Alexander Zverev critica i direttori dei tornei in conferenza stampa dopo il successo ottenuto nel secondo turno (doppio 6-4 al francese Royer) del Masters 1000 di Shanghai: "Odio quando la velocità delle superfici è la stessa ovunque. So che si stanno muovendo in questa direzione perché, ovviamente, vogliono che Sinner e Alcaraz abbiano successo in ogni torneo. Abbiamo sempre avuto superfici diverse, non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi, si può giocare quasi allo stesso modo su ogni superficie".