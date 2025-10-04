Logo SportMediaset
Tennis, Zverev attacca: "Vogliono sempre Alcaraz e Sinner in finale"

Il tedesco critico coi direttori dei tornei di tennis. Arriva la risposta di Jannik

04 Ott 2025 - 17:28

Alexander Zverev critica i direttori dei tornei in conferenza stampa dopo il successo ottenuto nel secondo turno (doppio 6-4 al francese Royer) del Masters 1000 di Shanghai: "Odio quando la velocità delle superfici è la stessa ovunque. So che si stanno muovendo in questa direzione perché, ovviamente, vogliono che Sinner e Alcaraz abbiano successo in ogni torneo. Abbiamo sempre avuto superfici diverse, non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi, si può giocare quasi allo stesso modo su ogni superficie".

Sinner, interpellato sull'argomento, ha risposto così: "Non siamo io o Alcaraz a fare i campi, non governiamo il mondo del tennis, non decidiamo noi. Cerchiamo solo di adattarci a ogni situazione".

Sinner stremato ma felice: "Poco tempo per adattarmi: con questa umidità si fa tanta fatica"

