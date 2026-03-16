TENNIS

Tennis: ranking Atp, giornata storica con 4 italiani nella top 20

ll record è reso possibile dall'ascesa alla posizione numero 18 di Luciano Darderi

16 Mar 2026 - 09:52
© Getty Images

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Lunedì storico per il tennis italiano: per la prima volta, infatti, l'Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, oggi numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking Atp. Seguono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic. Il record è reso possibile dall'ascesa alla posizione numero 18 di Luciano Darderi, quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking ATP, da quando è stata introdotta la classifica ATP, nel 1973. 

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