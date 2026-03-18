Cremonese, pronto il ribaltone in panchina: Nicola verso l'esonero, torna Giampaolo
Crisi nera per la Cremonese: dopo l'1-4 con la Fiorentina, Davide Nicola ha le ore contate. Marco Giampaolo è il favorito per la salvezza: i dettagli del possibile ritorno.
La Cremonese ha ormai scelto di cambiare allenatore: dopo 15 partite di fila senza vittorie (l'ultima risale a dicembre), di cui ben 11 sconfitte tra cui l'ultimo 1-4 contro la Fiorentina pesantissimo nella corsa per non retrocedere, Davide Nicola ha le ore contate. D'altronde la panchina del tecnico piemontese era già in bilico prima del match contro i viola, poi finito malissimo: ora i grigiorossi sono terzultimi a tre punti di distanza dalla zona salvezza.
Il ritorno del "Maestro": Marco Giampaolo in pole per la panchina
Il nome in pole position è quello di Marco Giampaolo, e per il Maestro (com'è soprannominato) sarebbe un ritorno visto che aveva già allenato la Cremonese nel 2014/15 quando, in Lega Pro, prese la squadra in corsa e la portò dal fondo della classifica all'ottavo posto.
Obiettivo quartultimo posto: la ricetta Giampaolo dopo l'impresa di Lecce
L'ultima esperienza di Giampaolo in Serie A risale alla scorsa stagione, quando fu chiamato in corsa dal Lecce, terzultimo, al posto di Luca Gotti: a fine anno dopo 6 vittorie, sette pareggi e 13 sconfitte era arrivata la salvezza col quartultimo posto anche se poi ci fu la separazione tra le parti.