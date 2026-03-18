nicola verso l'esonero

Cremonese, pronto il ribaltone in panchina: Nicola verso l'esonero, torna Giampaolo

Crisi nera per la Cremonese: dopo l'1-4 con la Fiorentina, Davide Nicola ha le ore contate. Marco Giampaolo è il favorito per la salvezza: i dettagli del possibile ritorno.

18 Mar 2026 - 08:50
videovideo

La Cremonese ha ormai scelto di cambiare allenatore: dopo 15 partite di fila senza vittorie (l'ultima risale a dicembre), di cui ben 11 sconfitte tra cui l'ultimo 1-4 contro la Fiorentina pesantissimo nella corsa per non retrocedere, Davide Nicola ha le ore contate. D'altronde la panchina del tecnico piemontese era già in bilico prima del match contro i viola, poi finito malissimo: ora i grigiorossi sono terzultimi a tre punti di distanza dalla zona salvezza.

Il ritorno del "Maestro": Marco Giampaolo in pole per la panchina

 Il nome in pole position è quello di Marco Giampaolo, e per il Maestro (com'è soprannominato) sarebbe un ritorno visto che aveva già allenato la Cremonese nel 2014/15 quando, in Lega Pro, prese la squadra in corsa e la portò dal fondo della classifica all'ottavo posto.

Obiettivo quartultimo posto: la ricetta Giampaolo dopo l'impresa di Lecce

 L'ultima esperienza di Giampaolo in Serie A risale alla scorsa stagione, quando fu chiamato in corsa dal Lecce, terzultimo, al posto di Luca Gotti: a fine anno dopo 6 vittorie, sette pareggi e 13 sconfitte era arrivata la salvezza col quartultimo posto anche se poi ci fu la separazione tra le parti.

cremonese
nicola
esonero
giampaolo
nuovo allenatore

Ultimi video

01:51
Banda, paura e gioia

Banda, paura e gioia

00:15
DICH HIEN PRE BAYERN DICH

Atalanta, Hien: "Kane? Se gioca lui o un altro cambia poco"

01:03
DICH PALLADINO PRE BAYERN DICH

Atalanta, Palladino: "Orgogliosi di essere qui. I 6 gol dell'andata sono stati tanti"

03:40
DICH GRAVINA SU ARBITRI DICH

Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità"

01:27
DICH PREMIO BEARZOT A FABREGAS DICH

"Ha dato forma a un sogno glamour", a Fabregas il premio Bearzot

01:41
ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

00:33
Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

02:16
Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

03:28
Scudetto, non è finita

Scudetto, non è ancora finita: cosa insegna la storia

01:45
Thuram, mancano i gol

Thuram, senza gol partono le riflessioni sul futuro

01:39
De Bruyne, il ritorno

Il Napoli sogna in grande col ritorno di De Bruyne

01:47
Rabiot, l'indispensabile

Milan, hai un solo indispensabile: Rabiot

01:27
Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

01:59
I 50 anni di Recoba

I 50 anni di Recoba

02:51
Il var a chiamata

Il var a chiamata

01:51
Banda, paura e gioia

Banda, paura e gioia

I più visti di Cremonese

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Como-Cremonese: le foto della sfida

Bologna-Cremonese: le foto

Torino-Cremonese, le foto del match

Inter-Cremonese, le immagini del match di San Siro

Cremonese-Roma: le foto della sfida

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:05
Inter, situazione Bastoni: il dolore persiste, cosa filtra verso la Fiorentina
09:25
Lazio, rimosso un inno pre-gara: altra protesta dei tifosi
08:54
Guai Abramovic: il Regno Unito gli fa causa per il caso dei fondi del Chelsea
23:32
Bove torna a esultare: primo gol dal rientro in campo. "Quanto mi mancava"
23:28
La vendetta di Vinicius: segna, elimina Pep ed esulta ricordando lo sfottò dei tifosi del City