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© afp | La camicia di Guardiola contro il Real Madrid
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Champions League

Pep Guardiola, la camicia "da boscaiolo" contro il Real Madrid è virale. Ma il prezzo è di lusso

Pep Guardiola stupisce tutti con una camicia a quadri oversize da 290 euro durante City-Real. Ecco i dettagli del look

18 Mar 2026 - 12:59
14 foto

Pep Guardiola ha infiammato i social network con una camicia a quadri oversize sfoggiata durante la sconfitta del Manchester City contro il Real Madrid, scatenando una pioggia di meme per uno stile definito "da boscaiolo". Il capo incriminato, un modello della collezione AW24 di Our Legacy dal valore di 290 euro, è diventato immediatamente virale a causa della vestibilità di due taglie superiore al normale e della scelta di portarlo fuori dai pantaloni, richiamando ironicamente l'immaginario del film Brokeback Mountain. 

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