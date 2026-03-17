La prima auto elettrica del Real Madrid

Di servizio

Benché scontato, non bisogna considerarla come una Safety Car da circuito in senso stretto. Si tratta piuttosto di uno strumento di comunicazione per BMW, che avvicinandosi a un nome così famoso e importante, ha l'opportunità di comunicare le potenzialità del suo ultimo modello. E pensare che fino al 2022 il Real "girava" con Audi, con cui ha condiviso quasi 20 anni di collaborazione. La quarta stagione con BMW sarà inaugurata domenica 22 marzo in occasione del derby contro l'Atletico Madrid. Quale occasione migliore.

Tutta nuova

La iX3 è la massima espressione della tecnologia elettrica a disposizione di BMW. Costruita sulla base della piattaforma Neue Klasse, è equipaggiata con una batteria da 108 kWh che promette un'autonomia - omologata - di 805 km. Un record, per un SUV di queste dimensioni e con prestazioni notevoli, considerando i 469 CV di potenza massima. L'auto in uso al Real Madrid è la 50 xDrive con trazione integrale. L'abitacolo si distingue per la presenza del Panoramic Vision: le informazioni essenziali sono proiettate su una fascia scura alla base del parabrezza.