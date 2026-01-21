Australian Open: Alcaraz avanza, Medvedev rimonta e passa. Maratona per Davidovich Fokina

Sinner-Gaston: le foto del match
Alcaraz batte Hanfmann in tre set, Medvedev rimonta Halys. Avanti anche Rublev e Paul, ok Sabalenka
Tutto secondo i piani per il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open superando in tre set (7-6, 6-3, 6-2) il tedesco Yannick Hanfmann. Lo spagnolo ha dovuto gestire un primo parziale combattuto, chiuso al tie-break, per poi dilagare e chiudere la pratica in meno di tre ore. Tra le donne, avanti Sabalenka.
TABELLONE MASCHILE
Carlos Alcaraz approda al terzo turno degli Australian Open battendo in tre set Yannick Hanfmann. Il numero uno del mondo ha superato il 34enne tedesco 7-6 6-3 6-2, dopo un avvio incerto e un primo set durato un'ora e 16 minuti. Alcaraz ha faticato a trovare il ritmo sbagliando molto dal fondo, senza continuita' nella prima di servizio. Da parte sua Hanfmann, avanti di un break nel primo set sul 3-1, non è riuscito a confermare il vantaggio: Alcaraz si è immediatamente preso il contro break ed ha inseguito il rivale fino al tie-break dopo altri due game lunghissimi. Anche sul 6-6 un mini break per parte, Hanfmann si è trovato a condurre per 4-3, ma poi ha perso i successivi due turni di battuta e Alcaraz ha potuto chiudere indisturbato 7-4. Da quel momento Alcaraz ha preso il largo, con Hanfmann che tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set ha fatto ricorso alla cure del fisioterapista per problemi all'addome. Ora Alcaraz attende il vincente tra il qualificato Michael Zheng e Corentin Moutet.
Ha avuto bisogno invece di quattro set Daniil Medvedev, testa di serie numero 11, per andare al terzo turno dopo aver superato 6-7 6-3 6-4 6-2 il qualificato francese Quentin Halys. Tra gli altri verdetti di giornata, avanzano anche Andrey Rublev e Tommy Paul, vittoriosi rispettivamente sul portoghese Faria (in quattro set) e sull'argentino Tirante (un netto 3-0). Serve invece una vera e propria maratona di quasi quattro ore ad Alejandro Davidovich Fokina per domare il servizio del gigante Reilly Opelka: lo spagnolo l'ha spuntata soltanto al quinto set.
TABELLONE FEMMINILE
Successo senza storia per Aryna Sabalenka, la n. 1 del mondo ha superato la cinese Bai Zhuoxuan. In un Melbourne Park più fresco e coperto dopo giorni di caldo, la n. 1 del mondo si è imposta 6-3, 6-1. Ora affronterà Emma Raducanu o la russa Anastasia Potapova, naturalizzata austriaca. Dopo il successo Sabalenka ha dichiarato di "non voler parlare di politica" dopo che l'ucraina Oleksandra Oliynykova ha chiesto che le giocatrici bielorusse e russe vengano bandite dal tennis. La 25enne Oliynykova, il cui padre combatte in prima linea in Ucraina, martedì aveva dichiarato che la presenza di giocatrici provenienti da quei due paesi era "sbagliata" con un conflitto in corso. Sabalenka, bielorussa, ha già affermato di credere che lo sport "non abbia nulla a che fare con la politica" e mercoledì ha ribadito la sua posizione. "Voglio la pace, e se potessi cambiare qualcosa, lo farei sicuramente. A parte questo, non ho altro da dire."
