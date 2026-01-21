Australian Open: Alcaraz avanza, Medvedev rimonta e passa. Maratona per Davidovich Fokina

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz approda al terzo turno degli Australian Open battendo in tre set Yannick Hanfmann. Il numero uno del mondo ha superato il 34enne tedesco 7-6 6-3 6-2, dopo un avvio incerto e un primo set durato un'ora e 16 minuti. Alcaraz ha faticato a trovare il ritmo sbagliando molto dal fondo, senza continuita' nella prima di servizio. Da parte sua Hanfmann, avanti di un break nel primo set sul 3-1, non è riuscito a confermare il vantaggio: Alcaraz si è immediatamente preso il contro break ed ha inseguito il rivale fino al tie-break dopo altri due game lunghissimi. Anche sul 6-6 un mini break per parte, Hanfmann si è trovato a condurre per 4-3, ma poi ha perso i successivi due turni di battuta e Alcaraz ha potuto chiudere indisturbato 7-4. Da quel momento Alcaraz ha preso il largo, con Hanfmann che tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set ha fatto ricorso alla cure del fisioterapista per problemi all'addome. Ora Alcaraz attende il vincente tra il qualificato Michael Zheng e Corentin Moutet.