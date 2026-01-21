Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
tennis

Australian Open: Alcaraz avanza, Medvedev rimonta e passa. Maratona per Davidovich Fokina

Alcaraz batte Hanfmann in tre set, Medvedev rimonta Halys. Avanti anche Rublev e Paul, ok Sabalenka

21 Gen 2026 - 09:19

Tutto secondo i piani per il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open superando in tre set (7-6, 6-3, 6-2) il tedesco Yannick Hanfmann. Lo spagnolo ha dovuto gestire un primo parziale combattuto, chiuso al tie-break, per poi dilagare e chiudere la pratica in meno di tre ore. Tra le donne, avanti Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE
Carlos Alcaraz approda al terzo turno degli Australian Open battendo in tre set Yannick Hanfmann. Il numero uno del mondo ha superato il 34enne tedesco 7-6 6-3 6-2, dopo un avvio incerto e un primo set durato un'ora e 16 minuti. Alcaraz ha faticato a trovare il ritmo sbagliando molto dal fondo, senza continuita' nella prima di servizio. Da parte sua Hanfmann, avanti di un break nel primo set sul 3-1, non è riuscito a confermare il vantaggio: Alcaraz si è immediatamente preso il contro break ed ha inseguito il rivale fino al tie-break dopo altri due game lunghissimi. Anche sul 6-6 un mini break per parte, Hanfmann si è trovato a condurre per 4-3, ma poi ha perso i successivi due turni di battuta e Alcaraz ha potuto chiudere indisturbato 7-4. Da quel momento Alcaraz ha preso il largo, con Hanfmann che tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set ha fatto ricorso alla cure del fisioterapista per problemi all'addome. Ora Alcaraz attende il vincente tra il qualificato Michael Zheng e Corentin Moutet.

Ha avuto bisogno invece di quattro set Daniil Medvedev, testa di serie numero 11, per andare al terzo turno dopo aver superato 6-7 6-3 6-4 6-2 il qualificato francese Quentin Halys. Tra gli altri verdetti di giornata, avanzano anche Andrey Rublev e Tommy Paul, vittoriosi rispettivamente sul portoghese Faria (in quattro set) e sull'argentino Tirante (un netto 3-0). Serve invece una vera e propria maratona di quasi quattro ore ad Alejandro Davidovich Fokina per domare il servizio del gigante Reilly Opelka: lo spagnolo l'ha spuntata soltanto al quinto set.

TABELLONE FEMMINILE
Successo senza storia per Aryna Sabalenka, la n. 1 del mondo ha superato la cinese Bai Zhuoxuan. In un Melbourne Park più fresco e coperto dopo giorni di caldo, la n. 1 del mondo si è imposta 6-3, 6-1. Ora affronterà Emma Raducanu o la russa Anastasia Potapova, naturalizzata austriaca. Dopo il successo Sabalenka ha dichiarato di "non voler parlare di politica" dopo che l'ucraina Oleksandra Oliynykova ha chiesto che le giocatrici bielorusse e russe vengano bandite dal tennis. La 25enne Oliynykova, il cui padre combatte in prima linea in Ucraina, martedì aveva dichiarato che la presenza di giocatrici provenienti da quei due paesi era "sbagliata" con un conflitto in corso. Sabalenka, bielorussa, ha già affermato di credere che lo sport "non abbia nulla a che fare con la politica" e mercoledì ha ribadito la sua posizione. "Voglio la pace, e se potessi cambiare qualcosa, lo farei sicuramente. A parte questo, non ho altro da dire."

Sinner-Gaston: le foto del match

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

alcaraz
australian open
2026
risultati

Ultimi video

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

I più visti di Tennis

Cappello, ombrello e velo da sposa: l'ingresso di Naomi Osaka diventa una sfilata

Gauff vince 'grazie' a Sinner: "Capelli rossi? C'è chi va alla grandde con questo look..."

Oliynykova scuote Melbourne: la dedica al padre soldato, la maglia per l'Ucraina e i tatuaggi sul volto

Sinner non dà scampo a Gaston che si ritira dopo il secondo set

Cobolli esce subito di scena agli Australian Open, Paolini avanti in scioltezza

Tutto facile per Alcaraz all'esordio, ok anche Zverev. Subito out Venus Williams

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:08
La "All Conditions Cup" porta il calcio tra le nevi con Figo e Julio Cesar
10:02
Inter, tentazione Dibu Martinez per il dopo-Sommer
09:57
Bufera curling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt
09:51
La maledizione di Montezuma minaccia gli AusOpen: fughe in bagno e tanti ritiri
09:46
Lazio, ora può succedere di tutto: dall'addio anticipato di Sarri alla partenza di Romagnoli