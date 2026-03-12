Guerra in Medio Oriente, Mondiali a rischio? Risponde la Fifa: "Evento troppo grande per rinviarlo"

A Dallas, in una conferenza dedicata, Schirgi ha sottolineato come i preparativi siano ormai solamente da ultimare e non ci sono rischi particolari che potrebbero portare a un rinvio o addirittura alla cancellazione dell'evento: "Il Mondiale è un evento troppo grande e ovviamente andrà avanti. La situazione è in evoluzione ogni giorno la stiamo monitorando attentamente, lavorando con i nostri partner per arrivare a una risoluzione. Speriamo che tutti coloro che si sono qualificati possano partecipare".