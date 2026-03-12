SU TUTTE LE PIATTAFORME

Il caso Bergamini: nel podcast di Gioco Sporco tutta la verità

Terza puntata del podcast Mediaset tutta da ascoltare: le testimonianze dei compagni, il racconto di una storia incredibile

12 Mar 2026 - 13:32
Dopo gli episodi dedicati al giallo delle ultime ore di Maradona e all'omicidio della fidanzata di Pistorius, Reeva Steenkamp, il podcast di Gioco Sporco dedica la sua terza puntata a una delle vicende più controverse del nostro calcio: la morte di Denis Bergamini. Un talento in ascesa che il 18 novembre 1989, a 27 anni, perde la vita. Il suo corpo viene trovato davanti a un camion, le versioni sono contrastanti. Suicidio, come dice la fidanzata Isabella Internò oppure omicidio come sospettano parenti e compagni di Denis?
Un caso ancora aperto che il podcast raccontato da Alberto Brandi cerca di ricostruire tassello dopo tassello.

Bergamini, l'ex fidanzata condannata a 16 anni per concorso in omicidio volontario

