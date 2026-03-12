Dopo gli episodi dedicati al giallo delle ultime ore di Maradona e all'omicidio della fidanzata di Pistorius, Reeva Steenkamp, il podcast di Gioco Sporco dedica la sua terza puntata a una delle vicende più controverse del nostro calcio: la morte di Denis Bergamini. Un talento in ascesa che il 18 novembre 1989, a 27 anni, perde la vita. Il suo corpo viene trovato davanti a un camion, le versioni sono contrastanti. Suicidio, come dice la fidanzata Isabella Internò oppure omicidio come sospettano parenti e compagni di Denis?

Un caso ancora aperto che il podcast raccontato da Alberto Brandi cerca di ricostruire tassello dopo tassello.