PARLA VERSTAPPEN

F1, Max Verstappen: "Simulatore? No, ora mi alleno alla Nintendo Switch con Mario Kart"

Il pilota Red Bull: "Antonelli può vincere il Mondiale, un giorno spero di correre la Le Mans"

di Simone Redaelli
12 Mar 2026 - 11:50
videovideo

Questa Formula 1 non piace a molti piloti e Max Verstappen non perde l'occasione per sottolinearlo. Charles Leclerc ha già paragonato queste nuove macchine a Mario Kart in Australia e ora il pilota olandese della Red Bull è tornato sull'argomento. Da Shanghai ecco le dichiarazioni scherzose: "Ho sostituito il simulatore a casa con una soluzione più economica, una Nintendo Switch, mi alleno giocando a Mario Kart. Sul trovare i funghetti sto andando bene, devo lavorare invece sulle tartarughe blu“.

Il quattro volte campione del mondo, che correrà con Mercedes la prossima 24 Ore del Nurburgring, ha parlato anche del suo futuro: "Non ho intenzione di lasciare la F1, ma al tempo stesso spero che la situazione migliori, ci sono discussioni con la FIA e la FOM per migliorare queste auto, speriamo già dal 2027. Nel frattempo cercherò di partecipare ad altre gare. Sarò al Nurburgring, spero nei prossimi anni di partecipare anche alla 24 ore di Spa e spero anche alla 24 ore di Le Mans. Le chiamerei delle positive distrazioni”.

"Non mi diverto a guidare queste F1, ma mi piace lavorare con il team e con tutto il personale del nuovo reparto motori – ha proseguito Verstappen – non posso dire parolacce perché la multa è salata, ribadisco che non ho intenzione di andarmene, ma vorrei divertirmi di più al volante in F1, questo sì".

Poi è arrivata anche la "benedizione" a Kimi Antonelli: "È pronto per il titolo? Lo spero, anche perché è lì davanti. Sicuro può lottare, ma deve essere costante e massimizzare sempre tutto".

verstappen
mario kart 8
formula 1
red bull
f1
f1 2026

