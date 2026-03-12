F1, Max Verstappen: "Simulatore? No, ora mi alleno alla Nintendo Switch con Mario Kart"

Questa Formula 1 non piace a molti piloti e Max Verstappen non perde l'occasione per sottolinearlo. Charles Leclerc ha già paragonato queste nuove macchine a Mario Kart in Australia e ora il pilota olandese della Red Bull è tornato sull'argomento. Da Shanghai ecco le dichiarazioni scherzose: "Ho sostituito il simulatore a casa con una soluzione più economica, una Nintendo Switch, mi alleno giocando a Mario Kart. Sul trovare i funghetti sto andando bene, devo lavorare invece sulle tartarughe blu“.