Ciclismo, Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la seconda tappa, Del Toro nuovo leader

L'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ha vinto la seconda tappa della Tirreno Adriatico, la Camaiore-San Gimignano di 206 km, battendo in volata il messicano Isaac del Toro e l'italiano Giulio Pellizzari. I tre sono arrivati insieme al traguardo, staccando di una quindicina di secondi un gruppetto di inseguitori comprendente gli italiani Andrea Vendrame, Alessandro Pinarello e Giulio Ciccone. Grazie all'abbuono, Del Toro (Uae Team Emirates) è diventato il nuovo leader della classifica generale, con tre secondi di vantaggio su Pellizzari.