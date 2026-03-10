Buon compleanno Miura! Il mito Lamborghini compie 60 anni

La nascita di una rivoluzione tecnica

All’inizio degli anni Sessanta Ferruccio Lamborghini aveva fondato la sua casa automobilistica da pochissimo tempo. Dopo la prima granturismo del marchio, la 350 GT, l’obiettivo era però molto più ambizioso: creare un’auto capace di stupire il mondo. Il progetto prese forma grazie al lavoro di un gruppo di giovani ingegneri guidati da Gian Paolo Dallara e Paolo Stanzani. Il risultato fu un’architettura tecnica completamente nuova per una vettura stradale: un V12 da quasi quattro litri montato centralmente, soluzione che fino ad allora apparteneva soprattutto alle auto da corsa.

Design e mito culturale

Oltre alla tecnica, a rendere la Miura un’icona fu il suo stile. Le linee sensuali e basse, con i celebri “ciglia” attorno ai fari anteriori, la resero immediatamente riconoscibile. Non era solo un’auto veloce ma un oggetto di design capace di influenzare l’immaginario collettivo. Non a caso la Miura diventò presto protagonista di film, musica e cultura pop, contribuendo a consolidare il mito di Lamborghini come costruttore capace di osare più di chiunque altro.