Wembley torna ai tifosi in piedi: esordio per finale Coppa di Lega Arsenal-City

Wembley guarda al passato e riapre, in forma moderna e regolamentata, ai tifosi in piedi. Lo storico stadio londinese ha infatti introdotto quasi 10.000 posti "safe standing", che saranno utilizzati per la prima volta nella finale di Coppa di Lega tra Arsenal e Manchester City in programma il 22 marzo. Le nuove aree sono dotate di sedili con ringhiera individuale all'altezza della vita, progettati per consentire ai sostenitori di assistere alla partita in piedi, in condizioni di sicurezza. Le installazioni si trovano nel livello superiore dei settori est e ovest dell'impianto e portano Wembley ad avere la più ampia area di posti in piedi nel calcio britannico. Secondo la Football Association, circa un tifoso su otto presente alla finale potrà scegliere questa modalità di visione. Il progetto rappresenta l'evoluzione di una sperimentazione avviata nel 2023, dopo la revisione della normativa governativa che ha aperto alla reintroduzione controllata dei settori in piedi negli stadi inglesi.