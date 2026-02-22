Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto

22 Feb 2026 - 16:33

Dopo il silenzio di Marco Baroni ai microfoni al termine della sconfitta del Torino in casa del Genoa, la società granata è pronta a procedere con l'esonero del tecnico. Già nella serata di oggi la decisione sarà comunicata a Baroni, che sarà sostituito con Roberto D'Aversa, fermo dall'estate scorsa dopo la fine dell'esperienza con l'Empoli, conclusa con la retrocessione in Serie B.

Baroni, cosa è successo dopo Genoa-Torino

 L'allenatore non ha partecipato alle interviste e alla conferenza stampa dopo il 3-0 del Ferraris, confermando implicitamente la possibilità di esonero. Il Torino arrivava da un mese molto negativo dopo il 6-0 subito a Como. Da allora, vittoria 1-0 col Lecce, ma anche il pari con la Fiorentina (che può tornare a -3 dai granata in caso di vittoria sul Pisa) e sconfitte contro Bologna e Genoa, oltre quella con l'Inter in Coppa Italia. 

Di certo, il percorso recente del Torino è stato molto negativo e la squadra è stata risucchiata in pieno nella lotta per retrocedere. Il Torino non è comunque rimasto in silenzio stampa dopo il 3-0 di Genova, dato che ai microfoni di Dazn è intervenuto Nikola Vlasic: "Siamo entrati in campo molli, abbiamo preso due gol e poi era difficile con l'uomo in meno. Dobbiamo guardarci negli occhi: c'è tempo, ma ognuno di noi deve dare di più". 

La squadra è stata contestata e fischiata a fine gara dai tifosi granata presenti nel settore ospite. 

