Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto
Dopo il silenzio di Marco Baroni ai microfoni al termine della sconfitta del Torino in casa del Genoa, la società granata è pronta a procedere con l'esonero del tecnico. Già nella serata di oggi la decisione sarà comunicata a Baroni, che sarà sostituito con Roberto D'Aversa, fermo dall'estate scorsa dopo la fine dell'esperienza con l'Empoli, conclusa con la retrocessione in Serie B.
Baroni, cosa è successo dopo Genoa-Torino
L'allenatore non ha partecipato alle interviste e alla conferenza stampa dopo il 3-0 del Ferraris, confermando implicitamente la possibilità di esonero. Il Torino arrivava da un mese molto negativo dopo il 6-0 subito a Como. Da allora, vittoria 1-0 col Lecce, ma anche il pari con la Fiorentina (che può tornare a -3 dai granata in caso di vittoria sul Pisa) e sconfitte contro Bologna e Genoa, oltre quella con l'Inter in Coppa Italia.
Di certo, il percorso recente del Torino è stato molto negativo e la squadra è stata risucchiata in pieno nella lotta per retrocedere. Il Torino non è comunque rimasto in silenzio stampa dopo il 3-0 di Genova, dato che ai microfoni di Dazn è intervenuto Nikola Vlasic: "Siamo entrati in campo molli, abbiamo preso due gol e poi era difficile con l'uomo in meno. Dobbiamo guardarci negli occhi: c'è tempo, ma ognuno di noi deve dare di più".
La squadra è stata contestata e fischiata a fine gara dai tifosi granata presenti nel settore ospite.