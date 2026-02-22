Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto

Di certo, il percorso recente del Torino è stato molto negativo e la squadra è stata risucchiata in pieno nella lotta per retrocedere. Il Torino non è comunque rimasto in silenzio stampa dopo il 3-0 di Genova, dato che ai microfoni di Dazn è intervenuto Nikola Vlasic: "Siamo entrati in campo molli, abbiamo preso due gol e poi era difficile con l'uomo in meno. Dobbiamo guardarci negli occhi: c'è tempo, ma ognuno di noi deve dare di più".