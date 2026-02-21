Milano-Cortina 2026: bronzo per Giovannini nella mass start di speed skating

© Getty Images
© Getty Images
L'azzurro chiude terzo alle spalle di Bergsma (Olanda) e Thorup (Danimarca) grazie a un ultimo giro pazzesco dopo una gara tattica
© Getty Images
© Getty Images
Trentesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: l’azzurro Andrea Giovannini conquista il bronzo nella Mass Start maschile di Speed Skating (pattinaggio di velocità). Medaglia d’oro conquistata dall’olandese Jorrit Bergsma, argento per la Danimarca con Viktor Hald Thorup. In volata Giovannini strappa il terzo gradino del podio, portando a casa il quattordicesimo bronzo della spedizione azzurra.
Tocca quota 30 medaglie l’Italia nei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: Andrea Giovannini strappa il bronzo nella Mass Start maschile di Speed Skating. Gara dall’andamento davvero singolare: dopo i primi giri il quarantenne olandese Jorrit Bergsma e il danese Viktor Hald Thorup iniziano a scappare via, con l’intero gruppo che resta a guardare. Nessuno vuole sprecare energie per andare a riprendere la coppia in testa, che nel frattempo guadagna mezza pista di vantaggio.
Con il passare delle tornate Thorup inizia a calare di ritmo, mentre Bergsma va a prendersi in maniera clamorosa in solitaria la medaglia d’oro. Il danese resiste al rientro del gruppone (partito decisamente troppo tardi), accontentandosi della medaglia d’argento. Si crea quindi di conseguenza la volata finale per l’ultimo gradino del podio a disposizione, con Giovannini che fa un ultimo giro pazzesco (un po’ bloccato a metà plotone in precedenza) e riesce ad anticipare di pochissimo il grande favorito della vigilia, lo statunitense Jordan Stolz. Italia a 30 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.
"Sono orgoglioso di aver portato all'Italia la trentesima medaglia di questi Giochi. Conferma il lavoro fatto dalla Fisg. Questa Olimpiade sarà indimenticabile. La gara? Sapevo che poteva esserci una fuga perché c'erano pochissime squadre da due persone con velocisti mentre c'erano tante squadre con due persone da fuga. E quindi sarebbe stata dura gestire la gara. Essendo da solo ho dovuto correre un po' in difesa. L'ultimo giro è stato veramente tanta roba perché già il 23"1 penso fosse il giro più veloce mai fatto in volata in Europa. E con questo giro mi sarebbe piaciuto ottenere qualcosa in più". Così Andrea Giovannini vincitore della medaglia di bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. "Detto questo vado super fiero di questa medaglia di bronzo. Se a inizio Olimpiadi mi avessero detto che sarei uscito con un oro in bronzo avrei firmato ciecamente e quindi sono super orgoglioso del risultato di oggi. Il momento più bello? Tagliare il traguardo in una gara a squadre quando abbiamo vinto loro quello è l'immagine che rimarrà per sempre nella mia testa", ha aggiunto alla Rai.