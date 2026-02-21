Milano-Cortina 2026: bronzo per Giovannini nella mass start di speed skating

"Sono orgoglioso di aver portato all'Italia la trentesima medaglia di questi Giochi. Conferma il lavoro fatto dalla Fisg. Questa Olimpiade sarà indimenticabile. La gara? Sapevo che poteva esserci una fuga perché c'erano pochissime squadre da due persone con velocisti mentre c'erano tante squadre con due persone da fuga. E quindi sarebbe stata dura gestire la gara. Essendo da solo ho dovuto correre un po' in difesa. L'ultimo giro è stato veramente tanta roba perché già il 23"1 penso fosse il giro più veloce mai fatto in volata in Europa. E con questo giro mi sarebbe piaciuto ottenere qualcosa in più". Così Andrea Giovannini vincitore della medaglia di bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. "Detto questo vado super fiero di questa medaglia di bronzo. Se a inizio Olimpiadi mi avessero detto che sarei uscito con un oro in bronzo avrei firmato ciecamente e quindi sono super orgoglioso del risultato di oggi. Il momento più bello? Tagliare il traguardo in una gara a squadre quando abbiamo vinto loro quello è l'immagine che rimarrà per sempre nella mia testa", ha aggiunto alla Rai.