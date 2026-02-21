MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: bronzo per Giovannini nella mass start di speed skating

L'azzurro chiude terzo alle spalle di Bergsma (Olanda) e Thorup (Danimarca) grazie a un ultimo giro pazzesco dopo una gara tattica

21 Feb 2026 - 18:03
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Trentesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: l’azzurro Andrea Giovannini conquista il bronzo nella Mass Start maschile di Speed Skating (pattinaggio di velocità). Medaglia d’oro conquistata dall’olandese Jorrit Bergsma, argento per la Danimarca con Viktor Hald Thorup. In volata Giovannini strappa il terzo gradino del podio, portando a casa il quattordicesimo bronzo della spedizione azzurra.

Tocca quota 30 medaglie l’Italia nei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: Andrea Giovannini strappa il bronzo nella Mass Start maschile di Speed Skating. Gara dall’andamento davvero singolare: dopo i primi giri il quarantenne olandese Jorrit Bergsma e il danese Viktor Hald Thorup iniziano a scappare via, con l’intero gruppo che resta a guardare. Nessuno vuole sprecare energie per andare a riprendere la coppia in testa, che nel frattempo guadagna mezza pista di vantaggio.

Con il passare delle tornate Thorup inizia a calare di ritmo, mentre Bergsma va a prendersi in maniera clamorosa in solitaria la medaglia d’oro. Il danese resiste al rientro del gruppone (partito decisamente troppo tardi), accontentandosi della medaglia d’argento. Si crea quindi di conseguenza la volata finale per l’ultimo gradino del podio a disposizione, con Giovannini che fa un ultimo giro pazzesco (un po’ bloccato a metà plotone in precedenza) e riesce ad anticipare di pochissimo il grande favorito della vigilia, lo statunitense Jordan Stolz. Italia a 30 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.

"Volevo di più, ma sono orgoglioso"

"Sono orgoglioso di aver portato all'Italia la trentesima medaglia di questi Giochi. Conferma il lavoro fatto dalla Fisg. Questa Olimpiade sarà indimenticabile. La gara? Sapevo che poteva esserci una fuga perché c'erano pochissime squadre da due persone con velocisti mentre c'erano tante squadre con due persone da fuga. E quindi sarebbe stata dura gestire la gara. Essendo da solo ho dovuto correre un po' in difesa. L'ultimo giro è stato veramente tanta roba perché già il 23"1 penso fosse il giro più veloce mai fatto in volata in Europa. E con questo giro mi sarebbe piaciuto ottenere qualcosa in più". Così Andrea Giovannini vincitore della medaglia di bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. "Detto questo vado super fiero di questa medaglia di bronzo. Se a inizio Olimpiadi mi avessero detto che sarei uscito con un oro in bronzo avrei firmato ciecamente e quindi sono super orgoglioso del risultato di oggi. Il momento più bello? Tagliare il traguardo in una gara a squadre quando abbiamo vinto loro quello è l'immagine che rimarrà per sempre nella mia testa", ha aggiunto alla Rai.

olimpiadi milano-cortina 2026
milano-cortina 2026

Ultime notizie

Sighel si prende la rivincita e guida la staffetta maschile di short track al bronzo

Pattinaggio velocità, Giovannini fa 30 medaglie! Bronzo nella mass start: "Volevo di più, ma sono orgoglioso"

30
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

11

Giovannini porta un'altra medaglia al pattinaggio velocità: è bronzo

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

Donald Trump

Salta la presenza di Donald Trump in Italia: niente hockey e cerimonia di chiusura

Arena di Verona

Cala il sipario sui Giochi Invernali: programma, ospiti e portabandiera della cerimonia di chiusura

Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni

14

Paura nel bob a quattro: si ribaltano Austria, Francia e Trinidad. Le immagini

Pellegrino scrive ai tifosi dopo il forfait nella 50 km: "Non esserci è straziante, grande delusione"

Klaebo, che fenomeno! Trionfo anche nella 50 km, sesto oro su sei gare

16

Grande Italia: Deromedis e Tomasoni trionfano nello skicross

02:48
Milano-Cortina 2026: le news del 21 febbraio

Milano-Cortina 2026: le news del 21 febbraio

Gli italiani in gara oggi: Pellegrino e Wierer salutano, Lollobrigida ci prova ancora

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

Sighel si prende la rivincita e guida la staffetta maschile di short track al bronzo

I più visti di Milano-Cortina 2026

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Paura nel bob a quattro: si ribaltano Austria, Francia e Trinidad. Le immagini

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:04
Pisa, Hiljemark: "Non faccio calcoli, a Firenze per combattere"
18:04
Premier League: vince il Brighton, frenano Aston Villa e Chelsea
18:03
Pattinaggio velocità, Giovannini fa 30 medaglie! Bronzo nella mass start: "Volevo di più, ma sono orgoglioso"
18:00
Rugby, Sei Nazioni: Irlanda corsara a Twickenham, Inghilterra ko
17:59
Bundesliga: vincono Bayern, Union Berlino e Augsburg