Juve: contusione al polpaccio per Yildiz, da valutare in vista del Galatasaray
© Getty Images
Dopo il ko contro il Como, la Juve mette ora nel mirino il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray di mercoledì sera, primo impegno di una settimana delicata e decisiva che si concluderà poi con il match di Serie A contro la Roma all'Olimpico. I bianconeri si giocano cioè in sette giorni non solo il prosieguo dell'attuale cammino europeo ma anche una buona quota delle possibilità di raggiungere il quarto posto in campionato.
Fronte campo, sono però da valutare le condizioni di Yildiz: il turco ha subito una contusione al polpaccio sinistro nella sfida di ieri all'Allianz Stadium e verrà valutato giorno per giorno. Gleison Bremer si è invece allenato a parte anche della giornata di oggi. Tutta la squadra domani osserverà un giorno di riposo.