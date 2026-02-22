Genoa, De Rossi: "In più del Toro abbiamo l'entusiasmo, Amorim sarà un pilastro"

Il Genoa ritrova la vittoria dopo due sconfitte e il pari contro la Cremonese e si sbarazza del Torino con un 3-0 che lancia un segnale forte. L'allenatore Daniele De Rossi in conferenza stampa ha esaltato i suoi uomini: "A far la differenza è la disponibilità dei giocatori, come Norton-Cuffy che ha giocato a sinistra. Questo ti premia oltre le qualità tecniche. Ero tesissimo, ci tenevo tanto. Quello che abbiamo in più del Toro è l'entusiasmo".

Applausi ai nuovi arrivati Amorim e Baldanzi: "Amorim lo vedo bene, si è inserito alla grande. Penso che sarà un pilastro del Genoa, l'ho già visto dentro questa avventura. Baldanzi può giocare mezz'ala e dare tanta qualità. Lui e Messias sono giocatori forti che devono stare in campo".

