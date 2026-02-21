Tennis: Atp Dubai, Nardi avanti nelle qualificazioni

21 Feb 2026 - 13:35

Luca Nardi è al turno decisivo delle qualificazioni del 'Dubai Duty Free Tennis Championships', ATP 500 di scena sui campi in cemento della capitale degli Emirati Arabi Uniti (montepremi 3.311.005 dollari). Il 22enne pesarese, n.94 ATP ed ottava testa di serie delle 'quali', al primo ha battuto in rimonta per 2-6, 6-2, 7-6(3), dopo oltre due ore di lotta, l'argentino Marco Trungelliti, n.131 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Domenica il marchigiano si giocherà un posto nel main draw con spagnolo Pablo Carreno Busta, n.123 del ranking. 

Ultimi video

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

La vittoria del pugile Kogasso: ora è cittadino italiano

K2 la gloria e il segreto: la storia della spedizione italiana del 1954 su Italia 1

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Federico Tomasoni
14:49
Milano-Cortina 2026, sul casco di Tomasoni la dedica a Matilde Lorenzi
13:35
Tennis: Atp Dubai, Nardi avanti nelle qualificazioni
12:18
Nba: Doncic trascina Lakers nel derby di Los Angeles, ok Oklahoma e Denver
09:47
Tennis, Berrettini si ferma ai quarti a Rio: ko col peruviano Buse
09:35
Tennis: Cobolli in semifinale a Delray Beach