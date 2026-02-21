Tennis: Atp Dubai, Nardi avanti nelle qualificazioni
Luca Nardi è al turno decisivo delle qualificazioni del 'Dubai Duty Free Tennis Championships', ATP 500 di scena sui campi in cemento della capitale degli Emirati Arabi Uniti (montepremi 3.311.005 dollari). Il 22enne pesarese, n.94 ATP ed ottava testa di serie delle 'quali', al primo ha battuto in rimonta per 2-6, 6-2, 7-6(3), dopo oltre due ore di lotta, l'argentino Marco Trungelliti, n.131 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Domenica il marchigiano si giocherà un posto nel main draw con spagnolo Pablo Carreno Busta, n.123 del ranking.