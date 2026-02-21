MOTOGP

MotoGp, Bagnaia verso l'addio a Ducati: "Presto usciranno i comunicati"

L'avventura del due volte iridato con la casa di Borgo Panigale sembra ormai ai titoli di coda. Le conferme arrivano proprio da Pecco

21 Feb 2026 - 16:09
"Futuro? In questo momento il mio focus è tutto sulla stagione, è fondamentale per me iniziare e finire nel migliore dei modi il 2026. Poi mi sento molto contento e sereno, sono stati 10 giorni a casa sicuramente importanti, adesso siamo pronti per affrontare test e weekend". Così Francesco 'Pecco' Bagnaia a margine dei test della MotoGp a Buriram, in Thailandia. Poi il due volte iridato ha riposto a proposito delle voci di un suo prossimo approdo in Aprilia. "Penso che presto usciranno i comunicati di tutti i team tra cui il mio. Quindi vedremo", ha aggiunto.

Le voci che girano nel paddock da ormai qualche settimana non lasciano grande spazio all'immaginazione: Ducati, dopo un 2025 disastroso, ha deciso di lasciare Pecco a piedi. Quale futuro dunque per Bagnaia? A inizio febbraio si era parlato di un'offerta monstre da Yamaha. La casa giapponese, con Quartararo già diretto verso Honda, cerca una prima guida di livello. Pecco però non mette i soldi al primo posto nella sua scala di priorità: il piemontese vuole avere possibilità di vincere nel breve periodo e il progetto tecnico di Yamaha non lo convincerebbe a pieno. E proprio da questo ragionamento sarebbe nata la suggestione Aprilia. Bezzecchi nel finale della passata stagione ha dimostrato che la moto di Noale è, al momento, l'unica alternativa credibile alla Ducati. Aprilia non potrà pareggiare l'offerta economica messa sul piatto da Yamaha, ma potrebbe garantire a Pecco competitività da subito. Come detto da Bagnaia, questo giallo tra poco vedrà la sua soluzione: i comunicati faranno definitivamente chiarezza sul suo futuro. 

