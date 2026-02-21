MotoGp, Bagnaia verso l'addio a Ducati: "Presto usciranno i comunicati"

"Futuro? In questo momento il mio focus è tutto sulla stagione, è fondamentale per me iniziare e finire nel migliore dei modi il 2026. Poi mi sento molto contento e sereno, sono stati 10 giorni a casa sicuramente importanti, adesso siamo pronti per affrontare test e weekend". Così Francesco 'Pecco' Bagnaia a margine dei test della MotoGp a Buriram, in Thailandia. Poi il due volte iridato ha riposto a proposito delle voci di un suo prossimo approdo in Aprilia. "Penso che presto usciranno i comunicati di tutti i team tra cui il mio. Quindi vedremo", ha aggiunto.