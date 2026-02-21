Cremonese, Nicola: "Affrontiamo la Roma senza snaturarci"

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha tracciato la linea. 'Nelle ultime tre partite stiamo dimostrando una crescita importante', ha spiegato, sottolineando come il percorso passi dalla capacità di farsi trovare pronti contro avversari di grande qualità e abituati a interpretare le gare con personalità. Il lavoro settimanale è stato incoraggiante: Bianchetti e Ceccherini si sono riaggregati, Faye ha superato il problema al volto e Bondo è rientrato in gruppo. "Hanno circa 20-25 minuti nelle gambe", ha precisato l'allenatore, segnale di una rosa che ritrova opzioni preziose. Contro i giallorossi servirà equilibrio senza snaturarsi. "Non dobbiamo perdere la nostra identità. Oggi nel calcio italiano è fondamentale saper passare dal duello uomo su uomo alla zona. Ogni squadra è diversa, a non cambiare è il fatto che per raggiungere l'obiettivo serve lottare. Serve tensione sana, quella che attiva attenzione e tempi giusti negli interventi e negli attacchi allo spazio'. La classifica racconta di una squadra in lotta per salvarsi. 'Ci sono tredici partite: bisogna fare punti senza guardarsi troppo indietro o troppo avanti. Per chi lotta per la salvezza è difficile avere continuità a lungo' La strada è segnata: crescita, identità e concretezza.