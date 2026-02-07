Marathon e oltre: Corsa dei 5 Laghi, verso il mezzo secolo con una nuova "lunga"
Appuntamento a fine estate per un evento dalle solide basi storiche e lanciato verso il futurodi Stefano Gatti
© La Corsa dei 5 Laghi Ufficio Stampa
Il conto alla rovescia verso il cinquantesimo compleanno è ormai partito, ma la Corsa dei 5 Laghi guarda già oltre. In programma nel weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre (campagna iscrizioni apre a breve), la quarantanovesima edizione si preannuncia come una delle più ricche e articolate di sempre per la manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo AVIS Ivrea insieme all’Associazione La Compagnia dei 5 Laghi, con il supporto della Morenic Sport Commission, sempre più centrale nella valorizzazione sportiva del territorio.
Il palcoscenico resta quello che ha già spinto la notorietà dell'evento a ben oltre i confini canavesani: l'Anfiteatro Morenico di Ivrea, modellato dagli antichi ghiacciai alpini e oggi autentico gioiello paesaggistico, geologico e storico, capace di trasformare ogni chilometro in un’esperienza che va anche oltre la corsa. Trailrunning, certo, ma declinato in modo trasversale. La storica Corsa dei 5 Laghi e il suo sottoclou Corsa dei 2 Laghi (entrambe FIDAL categoria Bronze) propongono tracciati dal dislivello contenuto e quindi molto corribili: un mix che invita a spingere e che, come sanno bene i runners più esperti, concede poco o nulla all'improvvisazione.
La grande novità della "Corsa" 2026 è però l'ampliamento degli orizzonti. Accanto ai due format consolidati, la locandina si arricchisce con il debutto della 5 Laghi XL: una prova marathon (e oltre) da 46 chilometri di sviluppo che porta la manifestazione su un terreno ancora più marcatamente trail, lungo i tratti più tecnici e panoramici della Serra Morenica. Si tratta di un percorso pensato per chi cerca distanza, varietà e respiro, senza però tradire lo spirito originario della Corsa dei 5 Laghi, anzi rappresentandone l'ideale completamento.
© La Corsa dei 5 Laghi Ufficio Stampa
Il varo della nuova prova lunga conferma il processo naturale di crescita di un evento che si inserisce in un contesto ormai riconosciuto anche a livello internazionale: le gare competitive confermano infatti l’assegnazione dei punti UTMB e ITRA, elemento che negli ultimi anni ha contribuito ad attirare a Ivrea una platea sempre più ampia e qualificata. Le novità non finiscono qui: la Corsa 5 Laghi sarà affiancata da una collaborazione davvero speciale con RunThrough, realtà di primo piano internazionale nel mondo del running e del trail, riconosciuta per l’organizzazione di eventi di elevato profilo tecnico e sportivo, in grado di dare un ulteriore tocco internazionale all'evento.
Il programma si sviluppa nell'arco di due giornate. Quella di sabato 5 settembre sarà dedicata all’apertura del Centro Gara e del Villaggio Sponsor nella centralissima Piazza Ottinetti a Ivrea, cuore logistico dell’evento, dove si svolgerà il pasto post gara per gli atleti con prodotti del territorio, e dove saranno dislocati i servizi fondamentali (bagni, docce e deposito borse). Da Piazza Ottinetti prenderanno il via la camminata non competitiva di cinque chilometri (proposta in collaborazione con lAssociazione Sentiero delle Pietre Bianche, AVIS, AIDO e ADOD) e la Kids Run, riservata a bambini e ragazzi fino ai dodici anni, organizzata insieme ad Atletica Strambino e Atletica Ivrea.
Domenica 6 settembre spazio alle gare agonistiche: la classica 5 Laghi da 25 chilometri circa su fondo misto (asfalto, sterrato, boschi e porfido) con 450 metri di dislivello positivo, la 2 Laghi da undici chilometri e la nuova 5 Laghi XL da quarantasei chilometri (1650 metri D+) con partenza e arrivo nel centro di Ivrea, con un anello che attraversa il Parco dei 5 Laghi e coinvolge anche i comuni di Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano e Cascinette d’Ivrea, nello spettacolare contesto naturale di uno dei sistemi morenici meglio conservati del pianeta.
© La Corsa dei 5 Laghi Ufficio Stampa
Entrando nel dettaglio, la nuova "lunga"segue il percorso della 5 Laghi classica fino all’abitato di Bienca, per poi salire rapidamente verso Andrate sulla storica salita del Paratore e quindi fino al punto più alto dell’abitato di San Giacomo (1300 metri di quota), che offre una straordinaria vista panoramica sull'Anfiteatro Morenico di Ivrea. Una dolce discesa condurrà i concorrenti lungo tutta la cresta della collina morenica della Serra fino all’abitato di Bollengo passando ai piedi del famoso campanile di San Martino, conosciuto anche come Ciucarun e quindi presso la Chiesa di Santo Stefano di Chiaverano.
Il responsabile tecnico dei tracciati dell'evento Andrea Rosso sta lavorando sugli ultimi dettagli del percorso: "Pensavamo da un paio d'anni ad una evoluzione della 5 Laghi con l'aggiunta di corsa lunga dal carattere prettamente trail e siamo arrivati a proporre un'equazione distanza/dislivello non estrema ma comunque appetibile per una buona fetta di appassionati del genere, potenzialmente anche dall'estero. Il nuovo tracciato, che stiamo perfezionando in questi giorni, estende in modo naturale quello della 5 Laghi classica toccando altri angoli incantevoli del nostro territorio e che attendevano solo di essere scoperti".
© La Corsa dei 5 Laghi Ufficio Stampa
Un gustoso antipasto alla Corsa dei Cinque Laghi è rappresentato dalla gara amica Trailghi Trail 2026, in programma domenica 12 aprile su due distanze: Trailaghi Classic da 26 chilometri di sviluppo per 1050 metri D+ e Trail dei Canottieri da quattordici chilometri per 605 metri di dislivello positivo. Due proposte che strizzano l'occhio alla Corsa dei 5 Laghi e alla Corsa dei 2 Laghi di settembre in termini di impegno, prendendone in qualche modo le misure. Per la nuova "lunga" di fine estate invece serviranno motivazioni extralarge!