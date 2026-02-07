Marathon e oltre: Corsa dei 5 Laghi, verso il mezzo secolo con una nuova "lunga"

Il programma si sviluppa nell'arco di due giornate. Quella di sabato 5 settembre sarà dedicata all’apertura del Centro Gara e del Villaggio Sponsor nella centralissima Piazza Ottinetti a Ivrea, cuore logistico dell’evento, dove si svolgerà il pasto post gara per gli atleti con prodotti del territorio, e dove saranno dislocati i servizi fondamentali (bagni, docce e deposito borse). Da Piazza Ottinetti prenderanno il via la camminata non competitiva di cinque chilometri (proposta in collaborazione con lAssociazione Sentiero delle Pietre Bianche, AVIS, AIDO e ADOD) e la Kids Run, riservata a bambini e ragazzi fino ai dodici anni, organizzata insieme ad Atletica Strambino e Atletica Ivrea.