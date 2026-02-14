Inter-Juve, Ranocchia: "Nerazzurri favoriti, Chivu ha fatto ricredere tutti. Spalletti? Maestro"

Fino a pochi anni fa, Andrea Ranocchia era in campo a battagliare in ogni Inter-Juventus. Stasera, l'ex difensore nerazzurro, è pronto invece a godersi il big match di San Siro con tanta curiosità, come spiegato in un'intervista a Tuttosport: "Spero sia una bella partita, uno spot per la Serie A. Favorita? L'Inter, sta benissimo e arriva elle migliori condizioni".