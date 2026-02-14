Inter-Juve, Ranocchia: "Nerazzurri favoriti, Chivu ha fatto ricredere tutti. Spalletti? Maestro"
© Getty Images
Fino a pochi anni fa, Andrea Ranocchia era in campo a battagliare in ogni Inter-Juventus. Stasera, l'ex difensore nerazzurro, è pronto invece a godersi il big match di San Siro con tanta curiosità, come spiegato in un'intervista a Tuttosport: "Spero sia una bella partita, uno spot per la Serie A. Favorita? L'Inter, sta benissimo e arriva elle migliori condizioni".
I complimenti di Ranocchia vanno però a entrambi gli allenatori. A partire da Chivu: "Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, sta facendo qualcosa di straordinario dopo un inizio non facile, ha saputo far ricredere gli scettici. Bravo anche comunicatore".
Mentre Spalletti, che oggi guida la Juve, era stato il suo allenatore all'Inter: "Non mi sorprende il modo in cui ha risollevato i bianconeri, conosco bene il valore del mister. Il suo segreto? Lui è molto bravo a lavorare sul campo, è un maestro di calcio. Sa trasmettere le sue idee ai giocatori, parlando sempre in maniera schietta e diretta".
Sui difensori, focus su due protagonisti nerazzurri: "Bastoni è ormai uno dei migliori centrali al mondo, lui e Bremer sono i migliori della Serie A. Poi c'è Akanji che è una garanzia, senza dimenticare Acerbi: ha la mia età, ma continua a sfoderare ottime prestazioni".