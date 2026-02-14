Norme

La Cina dice basta agli schermi: tornano i pulsanti fisici sulle auto

Dopo anni di plance minimaliste e comandi nascosti nei touchscreen, Pechino interviene

di Redazione Drive Up
14 Feb 2026 - 10:17
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Cina sta ridefinendo i confini dell’innovazione automobilistica. Se negli ultimi anni i costruttori locali hanno guidato la corsa a interni minimalisti, schermi giganti e comandi touch, ora il legislatore interviene per fissare paletti chiari. Il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology ha proposto nuove regole che obbligano i costruttori a reintrodurre comandi fisici per le funzioni di sicurezza primaria.
Fine dell’era “tutto schermo”
Indicatori di direzione, luci di emergenza, selettore del cambio e chiamata d’emergenza non potranno più essere affidati esclusivamente a menu digitali. Dovranno avere pulsanti o interruttori fisici, facilmente individuabili e utilizzabili senza distogliere lo sguardo dalla strada. La misura colpisce un’impostazione resa popolare da Tesla e adottata in massa dai marchi cinesi, dove molte funzioni vitali sono state inglobate nel display centrale.
Un pacchetto sicurezza più ampio
La stretta sui comandi fisici si inserisce in una strategia più ampia di regolamentazione. Recentemente, la Cina ha vietato le maniglie a scomparsa dopo incidenti in cui l’accesso ai veicoli è risultato difficoltoso. Allo stesso modo, sono state avviate restrizioni sui volanti “yoke”, considerati poco compatibili con i test di sicurezza tradizionali e con l’efficacia degli airbag. Anche la guida autonoma finisce sotto esame: i sistemi di Livello 3 e 4 dovranno dimostrare un livello di sicurezza paragonabile a quello di un conducente umano attento. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
cina
schermi
auto
auto cinesi
auto elettriche

Ultimi video

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:30
Formula E, al via oggi la tappa saudita

Formula E, al via oggi la tappa saudita

02:02
Honda SH MY2026

Honda SH MY2026

01:36
Nuovo Defender 110 Trophy Edition

Nuovo Defender 110 Trophy Edition

02:15
Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia trionfa alla Dakar 2026

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

I più visti di Drive Up

Addio allo Start e Stop sulle auto

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

Questa è l'unica Ferrari Enzo cabrio al mondo

Ferrari da record: 15 mila euro di bonus a ogni dipendente

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

La Cina sfida Brembo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:05
La strana serata di Rabiot a Pisa: espulsione e poi polemiche social (con errore sul regolamento)
11:57
Curling femminile, in corso Italia-Cina | Alle 10 la prima manche di slalom gigante maschile
12:16
Innerhofer: "Curo la barba come il corpo, la pressione il mio motore. Franzoni..."
11:27
Juve, niente da fare per Thuram, salta l'Inter! Tutti i convocati bianconeri
E-Prix Jeddah: prove libere 3