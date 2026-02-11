LIVE

MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

11 Feb 2026 - 08:52
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Le medaglie in palio oggi

 Questo il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina di oggi, mercoledì 11 febbraio

10:00 - Trampolino piccolo, Val di Fiemme Combinata nordica - Trampolino piccolo uomini - Gare da medaglie

11:30 - Val di Fiemme, Trentino Sci alpino - Super-G uomini - Gare da medaglie

14:15 - Antholz-Anterselva, Alto Adige Biathlon - Individuale donne - Gare da medaglie

18:30 - Torino Oval, Torino Pattinaggio di velocità - 1000 m uomini - Gare da medaglie

18:48 - Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino - Doppio donne - Gare da medaglie

19:37 - Cortina Sliding Centre, Cortina Slittino - Doppio uomini - Gare da medaglie

23:05 - Milano Palavela, Milano (ipotetico) Pattinaggio artistico - Danza su ghiaccio mix - Gare da medaglie

