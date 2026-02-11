Nba: Lakers ko con gli Spurs, Knicks battuti dai Pacers

11 Feb 2026 - 10:22

Nella notte sono andati in scena quattro match di Nba. Vittoria in trasferta degli Indiana Pacers, che tornano al successo dopo 4 ko, per 134-137 ai danni dei New York Knicks dopo un tempo supplementare. I Pacers, fanalino di coda della Est Conference, hanno gestito il loro vantaggio fino alla fine. Non bastano ai Knicks i 40 punti di Brunson.

Los Angeles Clippers superati in trasferta dagli Houston Rockets, per 102-95, che dopo una buona partenza sono riusciti solo nel finale a dare l'accelerata decisiva con Durant che mette a referto 26 punti. Vittoria casalinga anche per i Phoenix Suns che battono per 120-111 i Dallas Mavericks. Per loro ottava sconfitta consecutiva, non bastano i 31 punti di Marshall.

I San Antonio Spurs passano a Los Angeles sul campo dei Lakers per 108-136, mettendo a segno la quinta vittoria. Con 40 punti, di cui 37 solo nel primo tempo, il francese Wembanyama diventa il giocatore che in una metà di gara ha segnato più punti per gli Spurs nel 21esimo secolo.

Ultimi video

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

I più visti di Altri Sport

DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:42
F1, test Sakhir: alla pausa Vertappen é il più veloce
10:22
Nba: Lakers ko con gli Spurs, Knicks battuti dai Pacers
10:16
F1, test in Bahrain: al via la prima giornata, per la Ferrari in pista Hamilton
10:12
Tennis: Cobolli KO a Dallas, Berrettini torna con un successo a Buenos Aires
20:19
Milano Cortina 2026, Italia da record: già eguagliati i podi di Torino 2006