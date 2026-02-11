Nba: Lakers ko con gli Spurs, Knicks battuti dai Pacers
Nella notte sono andati in scena quattro match di Nba. Vittoria in trasferta degli Indiana Pacers, che tornano al successo dopo 4 ko, per 134-137 ai danni dei New York Knicks dopo un tempo supplementare. I Pacers, fanalino di coda della Est Conference, hanno gestito il loro vantaggio fino alla fine. Non bastano ai Knicks i 40 punti di Brunson.
Los Angeles Clippers superati in trasferta dagli Houston Rockets, per 102-95, che dopo una buona partenza sono riusciti solo nel finale a dare l'accelerata decisiva con Durant che mette a referto 26 punti. Vittoria casalinga anche per i Phoenix Suns che battono per 120-111 i Dallas Mavericks. Per loro ottava sconfitta consecutiva, non bastano i 31 punti di Marshall.
I San Antonio Spurs passano a Los Angeles sul campo dei Lakers per 108-136, mettendo a segno la quinta vittoria. Con 40 punti, di cui 37 solo nel primo tempo, il francese Wembanyama diventa il giocatore che in una metà di gara ha segnato più punti per gli Spurs nel 21esimo secolo.