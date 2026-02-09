Mauro: "McKennie, Kalulu e l'attaccante: Juve, sembra una barzelletta"

Massimo Mauro critica l'attacco della Juventus dopo il 2-2 contro la Lazio: "Sembra una barzelletta: di solito si dice che c'è un italiano, un francese e un americano: qui abbiamo Kalulu, McKennie e forse manca proprio l'attaccante italiano. Se finisci la partita con 5 attaccanti c’è qualcosa che non funziona. E poi fa gol Kalulu" le parole a Pressing.