Roma basket made in Usa: Nelson e Doncic pronti a rilevare il club in vista di Nba Europe

Che la Capitale si meriti il basket ad alto livello non ci sono dubbi. Ora, dal nulla del post Virtus Roma, si passa a sognare come negli anni d'oro di Valerio Banchini e del fenomeno Larry Wright: vittoria del campionato nel 1983 e Coppa Campioni l'anno dopo. Uno squadrone che ora si spera possa rinascere grazie a Donnie Nelson, 63 anni, figlio di Don Nelson (secondo allenatore per vittorie nella storia NBA), che a Dallas ha costruito le sue fortune da dirigente puntando sul mercato europeo. E' lui che ha scelto Dirk Nowitzki e Luka Doncic. E proprio con il campione sloveno, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe formando un consorzio che dovrebbe riportare una squadra a Roma, col progetto di partecipare in futuro alla lega Nba in Europa.