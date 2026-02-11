LA NOVITA'

Roma basket made in Usa: Nelson e Doncic pronti a rilevare il club in vista di Nba Europe

Una cordata con a capo l’ex dirigente dei Mavericks punta a riportare la Capitale in Serie A

11 Feb 2026 - 11:16
© Getty Images

© Getty Images

Che la Capitale si meriti il basket ad alto livello non ci sono dubbi. Ora, dal nulla del post Virtus Roma, si passa a sognare come negli anni d'oro di Valerio Banchini e del fenomeno Larry Wright: vittoria del campionato nel 1983 e Coppa Campioni l'anno dopo. Uno squadrone che ora si spera possa rinascere grazie a Donnie Nelson, 63 anni, figlio di Don Nelson (secondo allenatore per vittorie nella storia NBA), che a Dallas ha costruito le sue fortune da dirigente puntando sul mercato europeo. E' lui che ha scelto Dirk Nowitzki e Luka Doncic. E proprio con il campione sloveno, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe formando un consorzio che dovrebbe riportare una squadra a Roma, col progetto di partecipare in futuro alla lega Nba in Europa.

La nuova squadra della Capitale dovrebbe ereditare dal 2026-27 la licenza di Serie A della Vanoli Cremona e giocare al PalaEur, il palazzetto della defunta Virtus Roma. Anche l’ex allenatore e scout internazionale dei Mavericks Roberto Carmenati farebbe parte del gruppo, assieme a un’altra vecchia conoscenza del basket italiano come l’ex star della Mens Sana Siena e di Cantù Rimantas Kaukenas, già ex presidente del Basketball Club Wolves, squadra lituana attiva dal 2022 al 2025 nella massima serie nazionale. L’obiettivo del consorzio sarebbe quello di stabilire a Roma uno dei 12 club permanenti di NBA Europe.

roma
basket
nba

