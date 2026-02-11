Inter, il Marsiglia non riscatterà Pavard ma il suo futuro è lontano da Milano

Nemmeno il ritorno in patria ha aiutato Benji Pavard a ritrovarsi. Dopo un buon avvio di stagione, il difensore francese è finito nel mirino dei tifosi dell'Olympique Marsiglia: prestazioni sottotono e, soprattutto, tanti errori. Critiche che hanno trovato riscontro anche nel minutaggio in campo: nelle ultime settimane l'ex Bayern Monaco ha trovato sempre meno spazio. Ora, con l'addio di Roberto De Zerbi e l'arrivo di un nuovo allenatore, Pavard potrebbe provare a rilanciarsi, ma la sensazione è che non sia il rapporto con il tecnico il problema di questi mesi deludenti. E dunque sembra sempre più improbabile che al termine della stagione l'OM decida di investire 15 milioni di euro per confermarlo.