uomo mercato

Inter, il Marsiglia non riscatterà Pavard ma il suo futuro è lontano da Milano

Il ritorno in patria dell'ex Bayern Monaco non sta andando secondo i piani: difficile la conferma all'OM. E anche in nerazzurro...

11 Feb 2026 - 11:46
videovideo

Nemmeno il ritorno in patria ha aiutato Benji Pavard a ritrovarsi. Dopo un buon avvio di stagione, il difensore francese è finito nel mirino dei tifosi dell'Olympique Marsiglia: prestazioni sottotono e, soprattutto, tanti errori. Critiche che hanno trovato riscontro anche nel minutaggio in campo: nelle ultime settimane l'ex Bayern Monaco ha trovato sempre meno spazio. Ora, con l'addio di Roberto De Zerbi e l'arrivo di un nuovo allenatore, Pavard potrebbe provare a rilanciarsi, ma la sensazione è che non sia il rapporto con il tecnico il problema di questi mesi deludenti. E dunque sembra sempre più improbabile che al termine della stagione l'OM decida di investire 15 milioni di euro per confermarlo

Durante il mercato di gennaio i francesi avevano anche sondato il terreno con la dirigenza dell’Inter per un potenziale scontro sul prezzo di riscatto: no secco da viale della Liberazione. E dunque aumentano le possibilità che a giugno Pavard possa fare ritorno a Milano. Il suo futuro però sembra essere lontano dall'Inter: in estate i vertici nerazzurri, con la benedizione di Chivu, avevano deciso di spedire Benji l'interista a Marsiglia, sostituendolo con Manuel Akanji, oggi un pilastro della difesa dei nerazzurri. Si aprono dunque grossi interrogativi sul futuro di Pavard: l'OM non lo riscatterà e all'Inter non sembra avere futuro. Possibile un ritorno di fiamma con il Neom di Christophe Galtier, tecnico che lo lanciò ai tempi del Lille.

In estate le sirene dall'Arabia Saudita, arrivate nei giorni del Padel-Gate, non sono riuscite a tentare Benji, più intrigato dalla possibilità di tornare in Ligue1. "So che ha tante offerte e che vorrebbe rimanere in Europa per giocarsi le sue carte in vista del Mondiale", aveva rivelato Gatlier. A giugno la possibilità di lasciare il Vecchio Continente potrebbe tornare d'attualità. Quello che è ormai quasi certo è che il futuro di Pavard sarà lontano sia da Marsiglia che da Milano. 

benjamin pavard
inter
marsiglia
riscatto

