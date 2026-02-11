Serie C, Sorrento-Siracusa del 22 febbraio a Potenza senza tifosi ospiti

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, in vista della gara Sorrento - Siracusa che si disputerà domenica 22 febbraio allo stadio Viviani di Potenza, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa. Il provvedimento è stato motivato con "gli elevati profili di rischio della partita, in ragione della rivalità tra le due tifoserie - sfociate in turbative tra tifoserie e ripetuti tentativi di contatto, con lancio reciproco di pietre e oggetti contundenti, durante la gara di andata del 12 ottobre scorso - e della forte acredine tra tifosi del Siracusa e del Potenza, città dove il Sorrento disputa gli incontri casalinghi".