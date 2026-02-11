Serie C, Sorrento-Siracusa del 22 febbraio a Potenza senza tifosi ospiti

11 Feb 2026 - 11:25

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, in vista della gara Sorrento - Siracusa che si disputerà domenica 22 febbraio allo stadio Viviani di Potenza, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa. Il provvedimento è stato motivato con "gli elevati profili di rischio della partita, in ragione della rivalità tra le due tifoserie - sfociate in turbative tra tifoserie e ripetuti tentativi di contatto, con lancio reciproco di pietre e oggetti contundenti, durante la gara di andata del 12 ottobre scorso - e della forte acredine tra tifosi del Siracusa e del Potenza, città dove il Sorrento disputa gli incontri casalinghi". 

Ultimi video

00:46
Mauro: "Como tutto fantastico tranne…"

Mauro: "Como tutto fantastico tranne…"

06:59
INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH

De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

45:48
Postpartita | Coppa Italia | 10 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 10 febbraio

07:35
Conte: "Dobbiamo migliorare tutti, arbitri compresi"

Conte: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Scudetto? Facciamo i seri"

00:42
Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

00:28
Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

14:11
Napoli-Como 1-1: la sequenza dei rigori

Napoli-Como si decide dal dischetto: la sequenza dei rigori

09:04
Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

01:54
Le Pagelle di Napoli-Como

Le Pagelle di Napoli-Como

03:38
Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

01:32
Baturina: "I due rigori? Ho imparato da Kulenovic"

Baturina: "I due rigori? Ho imparato da Kulenovic"

02:33
Elmas: "Dispiace essere usciti, rialziamo la testa"

Elmas: "Dispiace essere usciti, rialziamo la testa"

00:50
Mauro e Panucci: "Rigore di Lukaku? Abbiamo capito perché non gioca"

Mauro e Panucci: "Rigore di Lukaku? Abbiamo capito perché non gioca"

00:57
Panucci: "Conte ha perso l'anima"

Panucci: "Conte ha perso l'anima"

00:32
Mauro risponde a Conte: "Parole forti contro di me? Vale tutto"

Mauro risponde a Conte: "Parole forti contro di me? Vale tutto"

00:46
Mauro: "Como tutto fantastico tranne…"

Mauro: "Como tutto fantastico tranne…"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:30
Juventus, Holm: "Yildiz ha qualità. Inter? Importante per la classifica"
11:25
Serie C, Sorrento-Siracusa del 22 febbraio a Potenza senza tifosi ospiti
10:31
Lazio, si rivede Gigot: le ultime sul rientro
22:13
Non c'è pace per ter Stegen: altro infortunio e Mondiale a rischio
21:19
Serie B, spettacolare Sampdoria-Palermo: 3-3