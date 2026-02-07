Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla Superlega

Il presidente Joan Laporta ha messo nero su bianco quanto già anticipato lo scorso dicembre. La decisione nasce dalla volontà di ritrovare stabilità in un sistema calcio logorato dalle battaglie legali con la Uuefa. "Vogliamo pace e sostenibilità", ha ammesso il numero uno blaugrana, sottolineando come l'infinita fase di stallo del progetto non fosse più sostenibile per le casse e l'immagine del club.