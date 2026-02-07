Furlani festeggia i 21 anni e domani scende di nuovo in gara nel lungo di Metz

Per il campione del mondo della specialità, sia al coperto che all'aperto, sarà un'altra tappa di avvicinamento verso i campionati iridati che si svolgeranno a Torun in Polonia dal 20 al 22 marzo, in una competizione sicuramente stimolante per la presenza del giamaicano Carey McLeod, bronzo mondiale indoor a Glasgow due anni fa, ma anche del bulgaro Bozhidar Saraboyukov terzo a Ostrava e apparso sin qui in ottime condizioni di forma, oltre che lo spagnolo Lester Lescay e il francese Erwan Konate.