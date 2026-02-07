ATLETICA

Furlani festeggia i 21 anni e domani scende di nuovo in gara nel lungo di Metz

Nel meeting francese del World Indoor Tour tornano in pista anche Arese nei 1500 uomini e Zenoni negli 800 donne. Iapichino in gara nel lungo di Karlsruhe

di Redazione Sprintnews
07 Feb 2026 - 12:36
© Getty Images

© Getty Images

Mattia Furlani, che proprio oggi festeggia 21 anni di età, sarà di nuovo in gara domani 8 febbraio sulla pedana del salto in lungo nel meeting francese di Metz, valido quale prova Silver del World Indoor Tour, per confermare le straordinarie impressioni suscitate nelle prime due uscite agonistiche, che l'hanno visto primeggiare a Parigi con la misura di 8.33 e a Ostrava con quella di 8.30, in quest'ultima occasione superando per l'ennesima volta negli ultimi due anni il greco campione olimpico della specialità Miltiadis Tentoglou.

Per il campione del mondo della specialità, sia al coperto che all'aperto, sarà un'altra tappa di avvicinamento verso i campionati iridati che si svolgeranno a Torun in Polonia dal 20 al 22 marzo, in una competizione sicuramente stimolante per la presenza del giamaicano Carey McLeod, bronzo mondiale indoor a Glasgow due anni fa, ma anche del bulgaro Bozhidar Saraboyukov terzo a Ostrava e apparso sin qui in ottime condizioni di forma, oltre che lo spagnolo Lester Lescay e il francese Erwan Konate.

Tra gli altri azzurri impegnati nell'evento transalpino da evidenziare la presenza di Marta Zenoni, da ieri primatista italiana indoor nei 1500 insieme a Nadia Battocletti che l'ha eguagliata, impegnata però sugli 800 metri insieme al fenomeno olandese Femke Bol, grande interprete sui 400 e 400 H, che debutterà proprio domani su tale distanza a cui ha deciso di dedicarsi nella presente stagione.

Sempre nel mezzofondo da segnalare il primo 1500 metri dell'anno di Pietro Arese, detentore del record italiano sulla distanza all'aperto, il ritorno in gara dopo i 1500 di Madrid da parte di Ludovica Cavalli che disputerà i 3000 insieme a Micol Majori, per chiudere con Ayomide Folorunso nei 400 donne ed Elisa Molinarolo nel salto con l'asta.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

IAPICHINO IMPEGNATA NEL WORLD INDOOR TOUR GOLD DI KARLSRUHE

Larissa Iapichino, campionessa europea indoor di salto in lungo donne, dopo aver iniziato la stagione con l'eccellente misura di 6,93 nel Memorial Giovannini di Ancona, sarà invece impegnata sempre domani 8 febbraio nel meeting di Karlsruhe, tappa Gold del World Indoor Tour, nella prima grande sfida internazionale dell'anno contro la padrona di casa Malaika Mihambo, oro olimpico a Tokyo e due volte campionessa mondiale, ma in pedana ci saranno anche la francese Hilary Kpatcha, la serba Milica Gardasevic e l'olandese Pauline Hondema.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

furlani
21 anni
lungo

Ultimi video

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

I più visti di Atletica

Battocletti: debutto in pista nei 1500 indoor di Madrid con il record italiano nel mirino

Falocchi: "Volevo smettere ma ora sogno la maglia azzurra per i mondiali di Torun"

Battocletti: record italiano eguagliato sui 1500 indoor a Madrid

Furlani vittorioso nel lungo di Ostrava con 8,30

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:46
Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio
12:50
Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen
12:36
Furlani ancora in pedana nel salto in lungo di Metz
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH
12:36
Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"
Perez e Laporta
12:32
Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla Superlega