Furlani festeggia i 21 anni e domani scende di nuovo in gara nel lungo di Metz
Nel meeting francese del World Indoor Tour tornano in pista anche Arese nei 1500 uomini e Zenoni negli 800 donne. Iapichino in gara nel lungo di Karlsruhedi Redazione Sprintnews
© Getty Images
Mattia Furlani, che proprio oggi festeggia 21 anni di età, sarà di nuovo in gara domani 8 febbraio sulla pedana del salto in lungo nel meeting francese di Metz, valido quale prova Silver del World Indoor Tour, per confermare le straordinarie impressioni suscitate nelle prime due uscite agonistiche, che l'hanno visto primeggiare a Parigi con la misura di 8.33 e a Ostrava con quella di 8.30, in quest'ultima occasione superando per l'ennesima volta negli ultimi due anni il greco campione olimpico della specialità Miltiadis Tentoglou.
Per il campione del mondo della specialità, sia al coperto che all'aperto, sarà un'altra tappa di avvicinamento verso i campionati iridati che si svolgeranno a Torun in Polonia dal 20 al 22 marzo, in una competizione sicuramente stimolante per la presenza del giamaicano Carey McLeod, bronzo mondiale indoor a Glasgow due anni fa, ma anche del bulgaro Bozhidar Saraboyukov terzo a Ostrava e apparso sin qui in ottime condizioni di forma, oltre che lo spagnolo Lester Lescay e il francese Erwan Konate.
Tra gli altri azzurri impegnati nell'evento transalpino da evidenziare la presenza di Marta Zenoni, da ieri primatista italiana indoor nei 1500 insieme a Nadia Battocletti che l'ha eguagliata, impegnata però sugli 800 metri insieme al fenomeno olandese Femke Bol, grande interprete sui 400 e 400 H, che debutterà proprio domani su tale distanza a cui ha deciso di dedicarsi nella presente stagione.
Sempre nel mezzofondo da segnalare il primo 1500 metri dell'anno di Pietro Arese, detentore del record italiano sulla distanza all'aperto, il ritorno in gara dopo i 1500 di Madrid da parte di Ludovica Cavalli che disputerà i 3000 insieme a Micol Majori, per chiudere con Ayomide Folorunso nei 400 donne ed Elisa Molinarolo nel salto con l'asta.
© Grana/Fidal
IAPICHINO IMPEGNATA NEL WORLD INDOOR TOUR GOLD DI KARLSRUHE
Larissa Iapichino, campionessa europea indoor di salto in lungo donne, dopo aver iniziato la stagione con l'eccellente misura di 6,93 nel Memorial Giovannini di Ancona, sarà invece impegnata sempre domani 8 febbraio nel meeting di Karlsruhe, tappa Gold del World Indoor Tour, nella prima grande sfida internazionale dell'anno contro la padrona di casa Malaika Mihambo, oro olimpico a Tokyo e due volte campionessa mondiale, ma in pedana ci saranno anche la francese Hilary Kpatcha, la serba Milica Gardasevic e l'olandese Pauline Hondema.
© Grana/Fidal