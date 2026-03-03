Il Para Ice Hockey alle Paralimpiadi Invernali: lo sport che infiamma le arene, tra scivolate, rotazioni e tiri fulminei

L'albo d'oro del Para Ice Hockey è storicamente dominato dalle grandi potenze del ghiaccio. Gli Stati Uniti sono la nazione più vincente di sempre, con un record incredibile di 5 ori paralimpici (di cui 4 consecutivi tra il 2010 e il 2022). Il Canada, pur essendo una delle nazioni dominanti nell'hockey tradizionale, ha vinto finora un solo oro paralimpico, pur vantando una costanza straordinaria con numerose medaglie d'argento e di bronzo (3 argenti e 2 bronzi). A livello europeo, Norvegia (1 oro, 3 argenti, 1 bronzo) e Svezia (paese dove la disciplina è nata) hanno scritto pagine importanti, vincendo i primi ori storici negli anni '90.

L'Italia si presenta come un movimento in costante crescita, con piazzamenti sempre più significativi durante i Giochi Paralimpici: ottavi a Torino 2006, settimi a Vancouver 2010, sesti a Sochi 2014, quarti a PyeongChang 2018 e quinti nell'ultima edizione di Pechino 2022.