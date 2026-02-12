Milano-Cortina 2026, chirurgo Brignone: "Oro inimmaginabile vista la frattura"

La vittoria nel SuperG alle Olimpiadi di Federica Brignone "vista la frattura non era immaginabile" secondo Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi e chirurgo che ha operato la campionessa lo scorso aprile dopo la rovinosa caduta in cui ha rotto tibia, perone e crociato. Due operazioni dopo, una a Milano alla clinica la Madonnina e una a Torino, la vittoria, grazie all'impegno dei medici ma non solo. "La campionessa fa sempre la differenza, nel senso che se non fosse così, oggi non saremmo qui, se fosse una persona normale - ha aggiunto -, oggi sarebbe ancora in riabilitazione, lei ci ha messo tanto del suo, tantissimo, ma su questo non avevamo alcun dubbio".