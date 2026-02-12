Nuove accuse di stupro per Thomas Partey: l’ex Arsenal andrà a processo

12 Feb 2026 - 14:41

L'ex centrocampista dell'Arsenal Thomas Partey, attualmente in forza al Villarreal, deve affrontare due nuove accuse di stupro che si aggiungono al già pesante quadro giudiziario a suo carico. Secondo quanto comunicato dal Crown Prosecution Service, le nuove contestazioni riguardano episodi risalenti al 2020 e seguono una nuova indagine della Metropolitan Police su fatti denunciati nell'agosto 2025. Partey, che ha già negato in precedenza le accuse di violenza sessuale mosse da altre tre donne per incidenti avvenuti tra il 2021 e il 2022, è atteso davanti alla Westminster Magistrates' Court il prossimo 13 marzo per una prima udienza, mentre il processo principale resta fissato per novembre. Nonostante le gravissime accuse, le condizioni della cauzione gli consentono di continuare l'attività sportiva in Spagna, con l'obbligo di notificare ogni spostamento internazionale alle autorità. Lo scrive il Daily Mail.

