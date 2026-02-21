Serie A, Juventus-Como 0-2: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero

LE STATISTICHE DI JUVENTUS-COMO

Il primo tiro in porta subito dalla Juventus in questo campionato è stato parato in 12 occasioni, mentre in 13 casi si è trasformato in gol: si tratta del dato più alto registrato finora nel torneo.

La Juventus ha perso due partite di fila in Serie A per la prima volta con Luciano Spalletti in panchina, l’ultima volta risaliva allo scorso ottobre (vs Como e Lazio).

Il Como (sei nel 2025/26) ha eguagliato il proprio record di successi in trasferta in una singola stagione in Serie A (sei anche nel 1949/50).

Il Como ha vinto due partite di fila contro la Juventus per la seconda volta in Serie A (tre tra novembre 1950 e gennaio 1952), inoltre è solo il secondo successo dei lariani in casa dei bianconeri nella massima serie (0-3 ad aprile 1951).

Solo Martin Baturina e Weston McKennie (entrambi sei) hanno partecipato a più gol di Maxence Caqueret tra i centrocampisti nel 2026 in Serie A: cinque (come Adrien Rabiot e Ruslan Malinovskyi): due reti e tre assist per il francese.

La Juventus ha perso quattro delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 23 gare (14V, 5N).

Quello di Mërgim Vojvoda è solo il secondo gol del Como nei primi 15 minuti di gioco in trasferta contro la Juventus in Serie A dopo quello di Vittorio Ghiandi ad ottobre 1949 (al primo minuto). Inoltre è la rete numero 500 del Como in Serie A.

Mërgim Vojvoda ha segnato due gol in questo campionato, eguagliando il suo primato personale di reti in una singola edizione del torneo (due nel 2020/21 col Torino).

Solo Milan (14) e Inter (12) ha guadagnato più punti in trasferta del Como (10) nel 2026 in Serie A.

La Juventus ha perso una gara casalinga in Serie A per la prima volta da marzo 2025 (0-4 vs Atalanta).

Presenza numero 200 di Khéphren Thuram nei cinque maggiori campionati europei: 141 col Nizza e 59 con la Juventus.

