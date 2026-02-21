Serie A, Juventus-Como 0-2: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero

Juventus-Como 0-2: le immagini del match
Pur senza lo squalificato Nico Paz, la formazione di Fabregas si porta a -1 in classifica da quella di Spalletti
È il Como a esultare all’Allianz Stadium nella 26ª giornata di Serie A. I lariani si impongono 2-0 contro la Juventus e si portano a -1 in classifica da Madama. A partire con più aggressività è però la squadra di Spalletti, che per l’occasione si presenta in campo con una quarta maglia a maniche lunghe davvero particolare, a strisce orizzontali e con numeri rossi (ispirata alla stagione 1996/97). Yildiz scalda i guantoni di Butez già al 5’, ma a volare sull’1-0 al primo tiro in porta sono gli ospiti. Vojvoda trafigge infatti Di Gregorio con un mancino che viene anche sporcato leggermente da Miretti, dopo un pallone perso malamente da McKennie: grossolano è però l’errore del portiere bianconero, il quale si fa cogliere impreparato dalla conclusione dell’ex Torino. Openda ha quindi una grande occasione per pareggiare al 22’, ma la spreca malamente, tentando un pallonetto rivedibile. Ad andare a centimetri dal raddoppio al 38’ è invece Da Cunha: Koopmeiners passa un pallone scomodo a Di Gregorio, che prova ad allontanarlo di testa, ma finisce col servire il capitano dei lariani, il quale scheggia clamorosamente la parte alta della traversa a porta vuota.
Spalletti prova a dare, allora, una scossa alla Vecchia Signora inserendo Conceicao in avvio di ripresa e il portoghese cerca subito di mettersi in ritmo con un tiro che risulta però debole. Douvikas ha invece altre due chance per ampliare il gap a favore del Como, ma non ci riesce. A timbrare il 2-0 è quindi Caqueret: i lombardi sviluppano in verticale con Da Cunha, che taglia fuori tutta la difesa bianconera con un assist che permette al compagno di squadra di appoggiare in porta il raddoppio al 61’. Koopmeiners sfiora poi il palo di testa, mentre Locatelli riceve un cartellino giallo: il capitano juventino era diffidato e salterà così la sfida contro la Roma. Nel finale, Spalletti si gioca anche le carte David, Boga e Adzic, ma a colpire il palo direttamente su calcio di punizione è Koopmeiners all’84’. Il triplice fischio decreta, dunque, il 2-0 finale a favore del Como, risultato che permette ai ragazzi di Fabregas di salire a 45 punti: pur senza lo squalificato Nico Paz, i lariani si portano così a -1 dalla Juventus, ferma in quinta posizione con 46 punti.
IL TABELLINO
JUVENTUS-COMO 0-2
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (29’ st Boga), Cambiaso (38’ st Kostic); Miretti (1’ st Conceicao), Yildiz (38’ st Adzic); Openda (29’ st David). Allenatore: Spalletti. A disp.: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Cabal, Rizzo. All.: Spalletti
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (28’ st Van der Brempt); Vojvoda (28’ st Diego Carlos), Caqueret (41’ st Alberto Moreno), Baturina (15’ st Sergi Roberto); Douvikas (41’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Lahdo, Rodriguez, Kuhn, Addai. All.: Fabregas
Arbitro: Doveri
Marcatori: 12’ Vojvoda, 16’ st Caqueret
Ammoniti: Locatelli (J)
LE STATISTICHE DI JUVENTUS-COMO
Il primo tiro in porta subito dalla Juventus in questo campionato è stato parato in 12 occasioni, mentre in 13 casi si è trasformato in gol: si tratta del dato più alto registrato finora nel torneo.
La Juventus ha perso due partite di fila in Serie A per la prima volta con Luciano Spalletti in panchina, l’ultima volta risaliva allo scorso ottobre (vs Como e Lazio).
Il Como (sei nel 2025/26) ha eguagliato il proprio record di successi in trasferta in una singola stagione in Serie A (sei anche nel 1949/50).
Il Como ha vinto due partite di fila contro la Juventus per la seconda volta in Serie A (tre tra novembre 1950 e gennaio 1952), inoltre è solo il secondo successo dei lariani in casa dei bianconeri nella massima serie (0-3 ad aprile 1951).
Solo Martin Baturina e Weston McKennie (entrambi sei) hanno partecipato a più gol di Maxence Caqueret tra i centrocampisti nel 2026 in Serie A: cinque (come Adrien Rabiot e Ruslan Malinovskyi): due reti e tre assist per il francese.
La Juventus ha perso quattro delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 23 gare (14V, 5N).
Quello di Mërgim Vojvoda è solo il secondo gol del Como nei primi 15 minuti di gioco in trasferta contro la Juventus in Serie A dopo quello di Vittorio Ghiandi ad ottobre 1949 (al primo minuto). Inoltre è la rete numero 500 del Como in Serie A.
Mërgim Vojvoda ha segnato due gol in questo campionato, eguagliando il suo primato personale di reti in una singola edizione del torneo (due nel 2020/21 col Torino).
Solo Milan (14) e Inter (12) ha guadagnato più punti in trasferta del Como (10) nel 2026 in Serie A.
La Juventus ha perso una gara casalinga in Serie A per la prima volta da marzo 2025 (0-4 vs Atalanta).
Presenza numero 200 di Khéphren Thuram nei cinque maggiori campionati europei: 141 col Nizza e 59 con la Juventus.
