Motorsport

Khaby Lame e gli influencer alla guida delle Formula E

Per la Formula E, non è di certo una novità proporre contenuti dove l'intrattenimento supera il motorsport in senso stretto. Il campionato che ha per protagoniste le monoposto elettriche lotta - sin dalla sua fondazione - per affermarsi in un mondo che celebra il motore a combustione e che si disinteressa - spesso a priori - delle alternative. Per cercare di raccogliere consensi e interesse, alcune proposte travalicano il confine sportivo per spostarsi verso lo spettacolo. Come mettere al volante diversi influencer

12 Feb 2026 - 14:27
