Khaby Lame e gli altri: perché gli influencer guidano le Formula E?

Qualcosa di diverso

Non è un'idea dell'ultimo minuto: già lo scorso anno il Campionato introdusse le Evo Sessions. Un programma che mette alla guida delle monoposto elettriche alcuni personaggi dello spettacolo.I primi a scendere in pista furono Sergio Augero, Brooklyn Beckham e Mr.Beast. Profili molto diversi per provenienza (sport, spettacolo, YouTube) ma accomunati da una forte riconoscibilità e da un seguito - non soltanto in termini di follower - capace di catalizzare l'attenzione.

Si ripete

Nel 2026 si replica. Il 15 febbraio, in occasione del GP di Jeddah, la Evo Sessions sarà l'occasione per vedere in azione personaggi come Khaby Lame, Max Klymenko, Stan Browney, Izzy Hammond, Emelia Hartford, WillNE, Behzinga e altri. Ognuno di essi sarà assegnato a un team, che si occuperà di prepararli e istruirli su come guidare la GEN3 EVO. E se la maggior parte di voi non riconoscerà i nomi sopracitati, sappiate che - tutti assieme - hanno una massa critica di circa 250 milioni di seguaci. Solo così si può spiegare e comprendere la scelta di Formula E.