Motorsport

Khaby Lame e gli altri: perché gli influencer guidano le Formula E?

Le Evo Sessions metteno alla prova personaggi dello spettacolo che, per l'occasione, diventano piloti

di Redazione Drive Up
12 Feb 2026 - 14:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per la Formula E, non è di certo una novità proporre contenuti dove l'intrattenimento supera il motorsport in senso stretto. Il campionato che ha per protagoniste le monoposto elettriche lotta - sin dalla sua fondazione - per affermarsi in un mondo che celebra il motore a combustione e che si disinteressa - spesso a priori - delle alternative. Per cercare di raccogliere consensi e interesse, alcune proposte travalicano il confine sportivo per spostarsi verso lo spettacolo. Come mettere al volante diversi influencer.

Khaby Lame e gli influencer alla guida delle Formula E

1 di 15
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Qualcosa di diverso
Non è un'idea dell'ultimo minuto: già lo scorso anno il Campionato introdusse le Evo Sessions. Un programma che mette alla guida delle monoposto elettriche alcuni personaggi dello spettacolo.I primi a scendere in pista furono Sergio Augero, Brooklyn Beckham e Mr.Beast. Profili molto diversi per provenienza (sport, spettacolo, YouTube) ma accomunati da una forte riconoscibilità e da un seguito - non soltanto in termini di follower - capace di catalizzare l'attenzione. 
Si ripete
 Nel 2026 si replica. Il 15 febbraio, in occasione del GP di Jeddah, la Evo Sessions sarà l'occasione per vedere in azione personaggi come Khaby Lame, Max Klymenko, Stan Browney, Izzy Hammond, Emelia Hartford, WillNE, Behzinga e altri. Ognuno di essi sarà assegnato a un team, che si occuperà di prepararli e istruirli su come guidare la GEN3 EVO. E se la maggior parte di voi non riconoscerà i nomi sopracitati, sappiate che - tutti assieme - hanno una massa critica di circa 250 milioni di seguaci. Solo così si può spiegare e comprendere la scelta di Formula E. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
khaby lame
influencer
formula e
formula e jeddah

Ultimi video

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia e il Trionfo Dakar

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce

La collezione di auto di Bad Bunny

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

I tedeschi vogliono auto economiche, i cinesi cercano la qualità

La prossima Mercedes Classe A sarà un SUV

Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:14
Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro
17:13
Leclerc e la Ferrari sorridono a Sakhir. Norris insegue, Red Bull e Mercedes in chiaroscuro
17:05
Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Koulibaly
Caschi da tigre, giacconi presidenziali, pietre rarissime dalla Scozia e non solo...ecco quanto costa l'attrezzattura dei campioni a Milano-Cortina 2026
17:04
Il casco di Brignone, la tuta di Mattarella e non solo: quanto costano gli oggetti cult di Milano-Cortina
17:03
Brignone regina del SuperG: "Incredibile, sono ancora emozionata"