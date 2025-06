Mondiale per club, il calendario degli ottavi: tabellone e incroci

MONDIALE PER CLUB, IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

Palmeiras vs Botafogo (sabato 28 giugno ore 18 al Lincoln Financial Field di Philadelphia) (1)

1C vs 2D (sabato 28 giugno ore 22 al Bank of America Stadium di Charlotte) (2)

1E (Inter o River) vs 2F (lunedì 30 giugno ore 21 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta) (3)

1G (Juve o City) vs 2H (martedì 1 luglio ore 3 all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens) (4)

Psg vs Inter Miami (domenica 29 giugno ore 18 al Bank of America Stadium di Charlotte) (5)

Flamengo vs 2C (domenica 29 giugno ore 22 al Camping World Stadium di Orlando) (6)

1F vs 2E (Inter o River, martedì 1 luglio ore 21 all'Hard Rock Stadium, Miami Gardens) (7)

1H vs 2G (Juve o City, mercoledì 2 luglio ore 3 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta) (8)