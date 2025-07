Il Fluminense batte l'Al Hilal e vola in semifinale del Mondiale: decidono Martinelli e Hercules

Al Camping World Stadium di Orlando Fluminense-Al Hilal vale la semifinale del Mondiale per Club. Il match, inevitabilmente, si apre con lo straziante minuto di silenzio per la scomparsa di Diogo Jota e suo fratello Andre Silva. Una ferita che, chiaramente, non può essersi ancora rimarginata, soprattutto per i portoghesi in campo, Ruben Neves e Joao Cancelo, visibilmente scossi e commossi. La partita, nelle prime battute, risente di questo clima e del caldo afoso della Florida: il ritmo è basso e le occasioni latitano. Un Impasse dovuto anche in virtù dell’aspetto tattico: entrambe le squadre si presentano con un 3-5-2 e gli spazi sono pochissimi. L’Al Hilal di Inzaghi prova a controllare il possesso, il Flu aspetta bassa e prova a pungere in contropiede. Dopo 40 minuti con poche emozioni, un lampo di Martinelli accende la partita e porta in vantaggio i brasiliani. Cancelo per non concedere un corner sbuccia il pallone e lo regala a Fuentes che, dal lato sinistro dell’area di rigore, appoggia dietro per Martinelli che stoppa e fa partire un missile che si insacca nel sette più lontano. La partita all’improvviso si infiamma. L’Al Hilal sfiora il pari con un colpo di testa di Koulibaly nato da un calcio di punizione conquistato dallo stesso ex Napoli: Fabio è chiamato a un mezzo miracolo per mantenere la sua porta inviolata. Ma gli arabi continuano il loro pressing e, in pieno recupero, gli verrebbe anche assegnerebbe anche un calcio di rigore, poi revocato grazie al Var dopo On Field Review, per un contatto molto lieve tra Xavier e Marcos Leonardo poi derubricato come “normale contatto di gioco”. Si va negli spogliatoi dopo 7 minuti di recupero con il Flu in vantaggio.