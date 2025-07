Il Chelsea batte 3-0 il Psg e vince il Mondiale per Club: super Palmer gela i francesi

Al Metlife Stadium di New York il Psg è la grande favorita ma il Chelsea entra in campo senza paura e con un piano tattico ben chiaro. E così si spiegano i primi minuti degli uomini di Maresca che si lanciano all’attacco e chiudono i francesi nella loro trequarti. Una rarità. E, a conferma di queste prime impressioni, i blues vanno letteralmente a un centimetro dal vantaggio. Joao Pedro, servito nel cuore dell’area di rigore parigina, con un colpo di tacco geniale serve l’accorrente Palmer: il sinistro a giro dal limite dell’area dell’inglese dà l’illusione ottica del gol, ma finisce a lato di pochi centimetri. Ma il Psg, anche in sofferenza, può far male in un attimo. E così accade al 15esimo. Una palla in verticale premia l’inserimento sulla sinistra di Fabian. La difesa dei blues è sguarnita e l’ex Napoli trova solissimo sul lato opposto Doué: l’esterno parigino, da ottima posizione, invece di calciare cerca la palla in mezzo per Hakimi. Solo un miracoloso intercetto di Cucurella nega il vantaggio al Psg. Ma il gioco dei francesi si è stappato e pochi minuti dopo è ancora Doué, questa volta da fuori area, a impensierire Sanchez. La partita è apertissima: il Psg sale di colpi ma il Chelsea fa male in ripartenza. Ed è proprio su un rilancio millimetrico di Sanchez per Malo Gusto che nasce il vantaggio del Chelsea: il terzino dei Blues arriva nel cuore dell’area di rigore e prova a calciare, ma la sua conclusione viene murata. Il pallone però gli rimane tra i piedi e ha la possibilità di servire Palmer nella posizione in cui, solo pochi minuti prima, aveva calciato di poco a lato: questa volta “Cold” non perdona. Piattone mancino rasoterra e palla in buca d’angolo. Il Chelsea al cooling break è davanti 1-0. Ma è solo l’inizio dello show del 10 del Chelsea. Alla ripresa del gioco è ancora lui a seminare il panico sulla destra: servito da un lancio preciso di Colwill, l’inglese si accentra e finta per due volte il tiro, mandando fuori giri altrettanti avversari, per poi punire ancora Donnarumma nello stesso angollino del primo gol. Chirurgico. Ora il Psg si trova davanti a una montagna da scalare. E gli uomini di Luis Enrique ci provano anche, ma il Chelsea concede poco e nulla, ma continua a far male in contropiede. Ed è sempre Palmer ad accendere la luce per gli inglesi. Il 10, sulla trequarti, trova Joao Pedro con un’imbucata tra le, colpevoli, maglie larghe della difesa del Psg. Il brasiliano a tu per tu con Donnarumma trova lo scavetto vincente. 3-0 Chelsea al 43esimo.