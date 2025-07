Mondiale per Club, PSG-Bayern Monaco 2-0: Douè e Dembèlé portano Luis Enrique in semifinale

In un finale di gara con il Bayern all'assalto poi i parigini sono rimasti addirittura in nove. Prima l'espulsione di Pacho per una brutta entrata su Goretzka in mezzo al campo, poi il rosso a Lucas Hernandez in pieno recupero per una gomitata a un avversario giudicata violenta e volontaria dall'arbitro Taylor. Tutto qua? Per nulla. Nel recupero durato oltre 10 minuti c'è stato spazio anche per un gol del pareggio di Kane annullato per fuorigioco, per il raddoppio di Dembélé dopo una grande giocata di Hakimi sulla destra e per un rigore assegnato e poi tolto dal Var su Muller.