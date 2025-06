Mondiale per Club: il Palmeiras vince il derby brasiliano e vola ai quarti

Dopo 120 minuti di tensione e un sostanziale dominio, il Palmeiras vola ai quarti del Mondiale per Club: è 1-0 sul Botafogo. Il primo tempo è molto bloccato a Philadelphia, ma il Verdão fornisce l'impressione migliore. Rios ed Estevão fanno impazzire la difesa del Botafogo e Barboza rischia grosso: intervento da arancione, l'arbitro si limita al giallo. Ci prova Vitor Roque e proseguono i contatti al limite, tra due squadre che vogliono innanzitutto sovrastare fisicamente i rivali. Molto ispirato Estevão, ma la prima reale chance arriva solo nel maxi-recupero: Rios sfiora la traversa e un eurogol. Nella ripresa parte nuovamente meglio il Palmeiras, proprio con Estevão: paratissima di John per evitare la sua rete. L'inerzia della gara sembra tutta per il Palmeiras, che sfiora il gol anche con Mauricio e impegna nuovamente il portiere rivale. Sorprendono dunque le mosse di Abel Ferreira, che sostituisce sia Estevão che Vitor Roque: da qui in poi i suoi si spengono. Il Botafogo trova energie fresche da Correa e Cuiabano, si difende con ordine e riesce a portare la gara ai supplementari. Nel primo tempo c'è solo il Palmeiras in campo, con John Victor che salva su Rios e si arrende al 99': Paulinho si accentra e il suo rasoterra è imprendibile, 1-0 Verdão. Nella ripresa il Fogão prova a dare tutto quello che ha, con Correa regista offensivo e Barboza punta aggiunta. Weverton rischia un pasticcio con Fuchs, ma non arriva il pari: sprecano sia Vitinho che Igor Jesus. Il Palmeiras chiude in dieci per il rosso a Gustavo Gomez (116'), che salterà i quarti col diffidato Piquerez, ma passa il turno. Sarà il Verdão a inseguire il sogno Mondiale, tra le big brasiliane.