Mondiale per Club: il Monterrey sfiora l'impresa, ma ai quarti va il Dortmund

Saranno cinque le europee nei quarti di finale del Mondiale per Club: completa il quadro il Borussia Dortmund, che supera 2-1 il Monterrey. Dopo un'iniziale fase di studio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, i Rayados impegnano Kobel: gran tiro di Deossa e il portiere devia. Reagisce e segna subito, però, il Borussia Dortmund con un bellissimo scambio di prima tra Adeyemi e Guirassy: il guineano va al tiro e non sbaglia, è 1-0 al 14'. Corona colpisce il palo esterno e il Monterrey, sfortunato, viene colpito ancora in ripartenza dal duo Adeyemi-Guirassy: palla indietro dell'esterno, vicino al Napoli a gennaio, e rasoterra letale della punta. Deossa impegna ancora Kobel, poi Guirassy si mangia due volte il tris: decisivo (anche) Andrada. Nella ripresa il Monterrey la riapre praticamente subito, con l'assist fortunoso di Aguirre e il gol di Berterame: stacco di testa in mezzo all'area, difesa giallonera impietrita ed è 2-1 (48'). Il Bvb balla pericolosamente e rischia anche il pari, con l'argentino che si vede annullare il 2-2 al 64'. Kovac ordina dunque dei cambi difensivi, che anestetizzano la gara fino ai minuti finali. Qui il Dortmund trema ancora, con la rete sfiorata da Sergio Ramos al 91'. Più di un brivido per i gialloneri, ma è il Borussia l'ultima qualificata ai quarti. Sfiderà il Real Madrid, ma sfuma l'incrocio tra i Bellingham sul campo: Jobe, diffidato e ammonito, sarà squalificato e non sfiderà il fratello Jude. Si completa dunque il quadro dei quarti: da un lato Palmeiras-Chelsea e Fluminense-Al Hilal, dall'altro Psg-Bayern e Dortmund-Real. Inzaghi e le sudamericane sognano di far saltare il banco, evitando una finale tutta europea.