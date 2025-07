Mondiale per Club: il Real Madrid batte il Dortmund, sfiderà il Psg in semifinale

LA PARTITA

Succede di tutto a East Rutherford, dove il Real Madrid controlla per novanta minuti e poi rischia i supplementari, venendo salvato da Courtois con una parata leggendaria. Finisce 3-2 la sfida contro il Borussia Dortmund e i merengues, col brivido, volano in semifinale dove sfideranno il Psg. Dominano sin dall'avvio i blancos, perché i rivali lasciano un'autentica voragine sulla sinistra. Ryerson non prende mai Fran Garcia, che costruisce tre occasioni nell'arco di pochissimi minuti. La rete è nell'aria e arriva al 9', con quello che sembra sempre più l'erede di Raul: cross di Arda Turan e tocco vincente di Gonzalo Garcia, quattro gol (capocannoniere) e un assist nel Mondiale. Passano dieci minuti e le merengues, in totale controllo, raddoppiano: azione da esterno a esterno, cross di Alexander-Arnold e gran tiro di Fran Garcia. Siamo sul 2-0 e il Real Madrid continua a spingere, sfiorando il tris con Vinicius Junior e sprecandolo con Bellingham. Nella ripresa Kovac prova a scuotere il Bvb con tre cambi: dentro Nmecha, Beier e Yan Couto. La musica però non cambia, col Real che controlla e centra una traversa (a gioco fermo) con Tchouameni. La gara rischia di subire una svolta al 64', ma l'arbitro Abatti grazia Yan Couto: niente rosso per l'intervento killer su Fran Garcia. Nel finale Xabi Alonso inserisce Modric e Mbappé, gestendo i diffidati: nessun rischio per Bellingham e Vinicius Junior, ci saranno in semifinale. Le merengues sfiorano il gol proprio coi neoentrati e con Valverde, ma si disuniscono al 92': Beier li punisce e riapre la sfida. Mbappé sembra chiuderla col gol del 3-1 (94'), dedicato a Diogo Jota mimando il 20, ma sulla ripartenza Huijsen stende Guirassy: rosso e rigore. L'ex Stoccarda non sbaglia al 97' e nell'ultima azione Courtois evita un gol fatto di Sabitzer (99'), che sarebbe valso i supplementari. Real Madrid avanti col brivido, vincendo 3-2, e senza Huijsen in semifinale. Sarà una finale anticipata quella col Psg, privo di Pacho e Lucas Hernandez (espulsi).



Le pagelle di Real Madrid-Borussia Dortmund