La doppietta di Joao Pedro manda il Chelsea in finale: Fluminense eliminato

Il secondo tempo si apre senza cambi e con lo stesso canovaccio dei primi 45 minuti: il Chelsea comanda, il Fluminense aspetta e prova a pungere in ripartenza. Renato dopo 10 minuti della ripresa prova a suonare la carica: dentro Everaldo e Keno, fuori Cano e Thiago Silva. I brasiliani però si sbilanciano e concedono tanto campo. Spazi che i calciatori dei Blues divorano. Palmer vince un contrasto a centrocampo e mette Enzo Fernandez in condizione di lanciare Joao Pedro in campo aperto: l’attaccante brasiliano conduce palla al piede per 30 metri, entra in aria di rigore e, come in occasione del primo gol, scarica un bolide sotto la traversa su cui Fabio non può far altro che guardare. Ancora lui, doppietta dell’ex. Colpo terribile per i brasiliani che rischierebbero di prendere anche il terzo gol che chiuderebbe definitivamente la partita: Nkunku sul limite sinistro dell’area riceve da Palmer e, dopo una finta, calcia di destro a colpo sicuro. La conclusione del francese viene respinta sulla linea da un intervento provvidenziale di Thiago Silva. Ma ora il Chelsea arriva a ondate e a ogni sortita il passivo potrebbe aumentare. In particolare all’81’ quando Nico Jackson, entrato al posto dell’Mvp Joao Pedro, calcia a lato da posizione defilata con Palmer infuriato, solissimo, al centro dell’area. La partita si chiude senza ulteriori squilli dopo 6 minuti di recupero. Il Chelsea domina buona parte della partita e vola in finale del Mondiale per Club.



FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva (c), Thiago Santos (Keno); Guga, Herclues (dal 70’ Canobbio), Bernal (dal 69’ Lima), Nonato (dal 66’ Soteldo), Rene; Arias, Cano (dal 53’ Everaldo). Allenatore: Renato Portaluppi

CHELSEA(4-2-3-1): Sanchez; Gusto (dal 68’ James), Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez (c); Pedro Neto (dal 68’ Madueke), Nkunku, Palmer; Joao Pedro (dal 60’ Nico Jackson). Allenatore: Enzo Maresca



ARBITRO: Francois Letexier

MARCATORI: 17’, 56’ Joao Pedro (C)

AMMONITI: 59’ Nonato (F); 72’ Soteldo (F); 73’ Sanchez (C)