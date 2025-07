Il Psg è ingiocabile: quattro schiaffi anche al Real. Ora la finale col Chelsea per il "cinquiplete"

Michael Buffer, leggendario telecronista statunitense, prima del calcio d’inizio l’aveva detto: “Let's get ready to rumble”(ndr, prepariamoci a scatenarci), parole che, solitamente, precedono un incontro di boxe. Al MetLife Stadium si gioca la semifinale del Mondiale per Club, una partita di calcio, ma nei primi 45’ minuti il Real Madrid sembra un pugile chiuso in un angolo, sommerso dai colpi dell’avversario. Il Psg infatti parte forte fin da subito: Courtois viene prima chiamato in causa per disinnescare una conclusione velenosa di Fabian Ruiz e subito dopo per un miracolo su un tap-in da due passi di Dembelé. Il vantaggio parigino è nell’aria e infatti arriva soltanto pochi minuti dopo. Al 5’ Asencio si addormenta nel cuore dell’area e Dembelé si avventa sul suo controllo pigro: il francese ruba il pallone e si trova a tu per tu con Courtois che lo abbatte. Sarebbe un calcio di rigore solare, ma nel contrasto la palla schizza tra i piedi di Fabian Ruiz che appoggia in rete con la porta sguarnita. Ma il Real non è sceso in campo con la testa giusta ed è sempre il pressing di Dembelé, marchio di fabbrica della versione 2.0 del 10, a fare la differenza: il francese va addosso a tutti e spinge Rudiger a commettere un banalissimo errore in impostazione. Il tedesco tenta un passaggio semplice all’indietro ma liscia il pallone e scatena Dembelé in campo aperto: questa volta L'ex Barca riesce a concludere indisturbato e a battere Courtois. Inizio shock per il Madrid, sotto 2-0 dopo nemmeno 10 minuti come soltanto una volta gli era capitato negli ultimi 25 anni. Il Psg è in totale controllo del campo, gli spagnoli provano a impensierire Donnarumma con qualche fiammata di Mbappé e Vinicius. Il Real prova a seguire i suoi leader e la squadra si alza per provare a recuperare palla nella metà campo dei parigini ma così facendo concedono praterie alle spalle dell’ultima linea dei Blancos. E proprio in una di queste praterie che Dembelé, sempre lui, uomo ovunque del Psg, scatena Hakimi. L’esterno ex Inter vola verso l’area madridista e mette al centro per l’accorrente Fabian che, eluso il rientro di Valverde, batte ancora Courtois. 3-0 al 24’. Il Psg è una meraviglia, ma il Real è troppo brutto per essere vero: due gol regalati per errori scellerati, uno preso in contropiede. Xabi Alonso non può essere soddisfatto dei primi 45’ dei suoi.